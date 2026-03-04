Askerlik yedeklik sorgulama nasıl yapılır, kaç yaşa kadar yedeklik devam ediyor?

Türkiye'de askerlik hizmeti öncesi yedeklik statüsünü öğrenmek isteyenler, askerlik yedeklik sorgulama ile durumlarını kolayca kontrol edebiliyor. Yedeklik kaça kadar sürer, hangi yaş aralıklarında askerlik yedekliği devam eder gibi sorular, özellikle 20'li ve 30'lu yaş gruplarındaki erkekler tarafından merak ediliyor. İşte askerlik yedeklik sorgulama yöntemleri ve güncel detaylar…

ASKERLİK YEDEKLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Askerlik yedeklik durumu, askerlik hizmetini erteleyen veya yapmayan kişilerin durumunu gösteren önemli bir bilgidir. Türkiye'de askerlik yedeklik sorgulaması, e-Devlet üzerinden "Askerlik Bilgileri" bölümünden kolayca yapılabilmektedir.

Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenir:

1. e-Devlet sistemine giriş yapın: T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş sağlayabilirsiniz.

2. Askerlik Bilgileri bölümüne gidin: Ana sayfada arama kısmına "Askerliğim" yazarak ilgili bölüme ulaşabilirsiniz.

3. Yedeklik durumunuzu görüntüleyin: Sistem üzerinden askerlik durumu, yedeklik sınıfı ve yükümlülük bilgilerinizi detaylı olarak öğrenebilirsiniz.

Bu yöntemle hem yedeklik durumunuzu hem de olası celp tarihlerini takip edebilirsiniz.

YEDEKLİK KAÇ YAŞA KADAR DEVAM EDER?

Askerlik yedeklik süresi, kişinin yaşı ve askerlik durumuna göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak:

• Yedeklik, yükümlülerin temel askerlik hizmetini tamamlamadığı veya ertelediği süre boyunca geçerlidir.

• 20 yaşından itibaren askerlik yükümlülüğü başlar ve yedeklik, kişinin temel askerlik yaşını tamamlayana kadar veya zorunlu celp dönemine kadar devam eder.

Yedeklik süresinin dolması, askerlik yükümlülüğünün sona erdiği anlamına gelmez; sadece yedeklik statüsünden askere çağrılma aşamasına geçişi gösterir.

• Yedeklik süresince askerlik yükümlülüğünüz devam eder, bu yüzden adres değişiklikleri ve iletişim bilgilerinin güncel tutulması önemlidir.

ASKERLİK YEDEKLİK URUMU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ