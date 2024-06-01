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Askerlik kaldırılacak mı? Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu, neden? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu!

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katıldığı 'EFES-2024 Tatbikatı'nda gazetecilerle bir araya geldi. Peki, Askerlik kaldırılacak mı? Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu, neden?

Askerlik kaldırılacak mı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki merak ediliyor. uzantılarının sözde bölgesel seçim çalışmalarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Güler, "Millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına, bir oldubittiye fırsat vermeyeceğiz" dedi. Peki, Askerlik kaldırılacak mı? Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu, neden?

ASKERLİK KALDIRILACAK MI?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katıldığı 'EFES-2024 Tatbikatı'nda gazetecilerle bir araya geldi. Güler, Türkiye'de profesyonel askerliğe geçilip geçilmeyeceği konusundaki soruyu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarının vatan savunmasında görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik şeklindedir" diye yanıtladı.

İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2024 Tatbikatı'nı izleyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, aralarında Posta Gazetesi Yazarı Murat Çelik'in de olduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu. 45 ülke, 11 bin personelin katıldığı, bölgenin en büyük 'Birleşik Müşterek Tatbikatı' EFES-2024'ün katılımcılar için önemli fırsat olduğunu söyleyen Güler şöyle konuştu: "Böylesine kapsamlı fiilî atışlı bir tatbikata katılma fırsatı bölgemizde ve Avrupa'da dahi pek yakalanamıyor. O nedenle her yıl katılımcı ülke sayısı artıyor."

Emir Ceran
Emir Ceran
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