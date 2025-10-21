ATV'nin büyük ses getiren dizisi Aşk ve Gözyaşı, son haftalarda yaşanan senarist değişikliği ve bölüm ertelemesi nedeniyle "Aşk ve Gözyaşı bitiyor mu?" ve "Aşk ve Gözyaşı final mi yapacak?" sorularıyla gündeme oturdu. Romantik dram türündeki dizi, yurt dışında yakaladığı ilgiye rağmen Türkiye'de reyting sorunları yaşıyor. Peki, Aşk ve Gözyaşı bitiyor mu? Aşk ve Gözyaşı final mi yapacak? Detaylar haberimizde!

AŞK VE GÖZYAŞI BİTİYOR MU?

ATV ekranlarının büyük umutlarla başlattığı Aşk ve Gözyaşı, son haftalarda hem ekran önünde hem de kamera arkasında yaşanan gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyada dolaşan "Aşk ve Gözyaşı bitiyor mu?" sorusu, dizinin hayranları arasında ciddi bir kafa karışıklığına neden oldu.

Romantik dram türünde ilerleyen dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve duygusal senaryosuyla sezon başında dikkat çekmeyi başarsa da, reytinglerde istenilen başarıya henüz ulaşamadı. Düşük izlenme oranları, dizinin geleceği hakkında soru işaretlerine yol açarken, yapım ekibi cephesinden gelen yeni bilgiler bu söylentilere farklı bir boyut kazandırdı.

YENİ BÖLÜMÜN ERTELENMESİ TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

Dizinin yeni bölümünün bir hafta ertelenmesi, izleyici tarafında "Aşk ve Gözyaşı final mi yapıyor?" sorusunu beraberinde getirdi. Ancak bu ertelemenin arkasında yapım sürecindeki bazı değişiklikler yer alıyor. Son haftalarda yönetmen değişikliğiyle dikkat çeken yapımda, şimdi de senarist koltuğunda değişikliğe gidildi. Bu durum, senaryonun genel tonunda yeni bir yön arayışına girildiği şeklinde yorumlandı.

Her ne kadar Türkiye'deki reytinglerde beklenen başarı yakalanamamış olsa da, yurt dışı satışları dizinin yayın hayatını sürdürmesinde önemli rol oynuyor. Özellikle Orta Doğu ve Latin Amerika pazarlarında büyük ilgi gören Aşk ve Gözyaşı, yapımcılar için hâlâ değerli bir içerik olarak görülüyor. Bu da final iddialarını doğrudan yalanlayan bir etken olarak öne çıkıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI FİNAL Mİ YAPACAK?

Dizinin akıbetine ilişkin en çok sorulan sorulardan biri de: Aşk ve Gözyaşı final mi yapacak? Son dönemde art arda gelen değişiklikler ve bölüm ertelemesi, bu sorunun gündeme gelmesine neden oldu. Ancak yapım ekibi tarafından yapılan resmi açıklama, söylentilere net bir yanıt verdi:

"Dizimizin final yapacağına dair çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Aşk ve Gözyaşı, sürpriz gelişmeleriyle bir haftalık kısa bir aranın ardından 31 Ekim Cuma'dan itibaren her Cuma saat 20.00'de ATV'de izleyicilerimizle buluşmaya devam edecektir."