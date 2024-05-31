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Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ne zaman, hangi gün başlıyor? 2024 Aşk-ı Memnu saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ne zaman başlıyor 2024? Seyircilerin unutulmaz dizisi Aşk-ı Memnu hangi kanalda ve ilk bölümü ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Aşk-ı Memnu saat kaçta ve hangi günler var ayrıca Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ne zaman soruları araştırılıyor. Peki, Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ne zaman, hangi gün başlıyor? 2024 Aşk-ı Memnu saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Aşk-ı Memnu tekrardan mı başlıyor ve Aşk-ı Memnu hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geliyor. Kanal D ekranlarının efsanevi dizilerinden Aşk-ı Memnu saat kaçta ve ilk bölümü ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. 2024 Aşk-ı Memnu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizdedir…

AŞK-I MEMNU TEKRAR BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayınlanmış olan romantik ve drama türündeki dizidir. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem yer almaktadır. Tüm zamanların en tutkulu dizisi Aşk-ı Memnu, tekrar bölümleri 6 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ne zaman, hangi gün başlıyor? 2024 Aşk-ı Memnu saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

AŞK-I MEMNU KONUSU NEDİR?

Aşk-ı Memnu, Halid Ziya Uşaklıgil'in 1900'de yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanmış bir dizidir. Dizide, İstanbul'un en zenginlerinden biri olan Adnan Bey, çok sevdiği karısı İnci'nin ölümünden sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalır. Daha sonra, kendisinden çok genç olan Bihter ile ikinci bir evlilik yapar. Hikaye, Bihter'in Adnan Bey'i manevi yeğeni Behlül ile aldatması üzerine gelişir.

Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ne zaman, hangi gün başlıyor? 2024 Aşk-ı Memnu saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

AŞK-I MEMNU OYUNCU KADROSU

  • Beren Saat: Bihter Ziyagil
  • Selçuk Yöntem: Adnan Ziyagil
  • Kıvanç Tatlıtuğ: Behlül Haznedar
  • Hazal Kaya: Nihal Ziyagil
  • Nebahat Çehre: Firdevs Yöreoğlu
  • Zerrin Tekindor: Matmazel
  • Batuhan Karacakaya: Bülent Ziyagil
  • Fatma Karanfil: Şayeste
  • Rana Cabbar: Süleyman Efendi
  • Gülsen Tuncer
  • Evren Duyal
  • Eda Özerkan: Elif
  • Münir Akça
  • Recep Aktuğ
  • İlker Kızmaz: Nihat Önal
  • Baran Akbulut: Beşir Elçi
  • Pelin Ermiş: Cemile
  • Zerrin Nişancı
  • Gülizar Irmak
  • Ufuk Kaplan

Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ne zaman, hangi gün başlıyor? 2024 Aşk-ı Memnu saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ne zaman, hangi gün başlıyor? 2024 Aşk-ı Memnu saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ne zaman, hangi gün başlıyor? 2024 Aşk-ı Memnu saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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