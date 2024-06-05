AŞK-I MEMNU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? #127916 Aşk-ı Memnu ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle yaz aylarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanal D'de 2008-2010 yılları arasında yayınlanan romantik drama türündeki Türk televizyon dizisi, sevenleriyle buluşacak. Peki, Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor ve hangi saatlerde yayınlanacak? AŞK-I MEMNU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? Aşk-ı Memnu ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte merak edilenler...

AŞK-I MEMNU NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?

Aşk-ı Memnu'nun tekrar bölümleri, 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.

AŞK-I MEMNU KONUSU NEDİR?

Dizide, İstanbul'un elitlerinden biri olan Adnan Bey'in, sevgili karısı İnci'nin vefatından sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla yalnız kalması ve ardından çok genç bir kadın olan Bihter'le evlenmesi anlatılıyor. Ancak Bihter, kendisini Adnan Bey'in manevi yeğeni Behlül ile aldatır. Bu karmaşık ilişkiler ve gizli aşklar dizinin ana temasını oluşturuyor.

Aşk-ı Memnu, 1975 yılında Halit Refiğ'in yönetmenliğinde TRT'de yayınlanmış olan ilk dizi uyarlamasıdır. Daha sonra ise 2008-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan versiyonuyla yeniden popülerlik kazanmıştır. İki uyarlama da Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahiptir.

AŞK-I MEMNU İLK NE ZAMAN YAYINLANDI?

Aşk-ı Memnu'nun ilk bölümü 4 Eylül 2008'de izleyiciyle buluştu. Dizinin 79. ve son bölümü ise 18 Haziran 2009 tarihinde yayınlandı. Bu süre zarfında dizi, izleyicileri ekran başına kilitlemiş ve büyük ilgi görmüştü.