Aşk Adası yarışmacıları kimler? İşte Aşk Adası'nda yarışacak o isimler!

Aşk ve ilişkiler kapsamında bir yeni yarışma daha başlıyor. Gain'de yayınlanması beklenen Aşk Adası programı hakkında en merak edilenlerden biri de yarışmacılar. Aşk Adası'nda yarışacak olan kişiler araştırılıyor. Aşk Adası yarışmacıları kimler? Aşk Adası'nda kimler yarışacak? İşte o isimler...

AŞK ADASI HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Dizi-film platformlarında yer alan yapımlar sık sık dikkat çekiyor. Gençlik ve eğlenceyi esas alan yapımlar, ilişki kurma üzerine programlar da hazırlıyor. Son olarak gündeme gelen içeriğin adı da Aşk Adası… İlk tanıtımının 14 Şubat'ta yapıldığı Aşk Adası yarışması hakkında araştırmalar hız kazandı. İngiltere'nin en çok izlenen programları arasında bulunan Too Hot To Handle uyarlaması olarak çekilen Aşk Adası yarışması ilk tanıtımdan merak uyandırıyor. Tanıtım filminin altına yarışma içeriği hakkında kısa bir not düşüldü. O notta şu ifadeler yer aldı, "Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal ederseniz istediğimiz her şey olur! Biz de sizin için tam olarak böyle bir hayal kurduk ve artık bu hayali yaşayacak şanslı adalılar ile tanışma zamanı…"

AŞK ADASI YARIŞMACILARI KİMLER

Yarışmanın "Gain" platformunda yayınlanacağı biliniyor. Bir başka merak konusu ise yarışmacıların kim oldukları. Tam olarak yarışmacıların hepsi açıklanmasa da kadın yarışmacılar arasında Rabia, Burçak ve Selena'nın olduğu biliniyor. Erkek yarışmacılar arasında ise Emirhan, Ilgın, Tuna ve Deniz'in adı geçiyor.Yarışmacıların tamamı belli olduğunda haberimize eklenecektir.