Aşık Veysel, aşık geleneğinin ülkemizdeki önemli temsilcilerinden birisi olarak anılan halk ozanımızdır. Saz ve bağlamanın en büyük isimlerinden birisi olan Aşık Veysel'in ne zaman öldüğü ise merak ediliyor. Peki, Aşık Veysel ne zaman, neden öldü? Aşık Veysel kimdir?

Hayatının büyük bir kısmını kör olarak geçiren Veysel, şarkılarında yaşama sevinci, birlik, beraberlik, mesajları vermiştir. Aşık Veysel'in çilelerle dolu hayatı detayları ile haberimizde. Peki, Aşık Veysel ne zaman, neden öldü? Aşık Veysel kimdir?

AŞIK VEYSEL KİMDİR?

Aşık Veysel Şatıroğlu, 25 Ekim 1884 tarihinde, Ahmet ve Gülizar çiftinin çocuğu olarak, Şarkışla, Sivas'da kendisinden önce doğan iki kız kardeşini kaybetmesine yol açan çiçek hastalığı, Aşık Veysel'i de vurdu ve henüz yedi yaşındayken sol gözünü kaybetti. Geçirdiği talihsiz bir kaza sonucunda sağ gözünü de kaybeden Veysel, babasının hediyesi olan bir saz sayesinde, henüz genç yaşlarda müziğe başladı.

Babasının yakın bir arkadaşı olan Aşık Ala tarafından eğitilen Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Dertli gibi büyük halk ozanlarının eserlerini burada öğrendi.

Aşık Veysel 20 yaşındayken, I. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine kardeşleri ve arkadaşları cepheye gidince, genç ozan yalnız kaldı. Bu süre içerisinde tek arkadaşı sazı olan Aşık Veysel, kendisini iyice müziğe verdi. Savaşın sona ermesinin ardından Esma adlı bir kadınla evlendirilen Veysel, bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. Fakat oğlunu henüz on günlükken kaybetti. Esma'nın başka bir adama kaçmasının ardından henüz altı aylık kızı ile baş başa kaldı. Fakat Aşık Veysel, henüz çok genç yaşlardayken bu kızını da kaybetmenin acısını yaşadı.

1930'ların başında, Sivas'ta edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile tanıştı. Tecer, Folk edebiyatının hak ettiği değere gelmesi ve folk eserlerinin kaybolmaması için uğraşıyordu; Veysel'in eserlerini de ilk defa kaleme alan kişi o oldu.

Ahmet Kutsi Tecer tarafından davet edildiği Köy Enstütüleri'nde saz hocası olarak görev yapan Veysel, Arifiye, Çifteler, Kastamonu ve Akpınar'da eğitim verdi. 1965 yılında, T.B.M.M. tarafından müziğe katkılardan dolayı kendisine maaş bağlandı.

Aşık Veysel, 21 Mart 1973 tarihinde, doğduğu köy olan Şarkışla, Sivas'da hayata gözlerini yumdu. Evi, günümüzde müze olarak hizmet vermektedir.

AŞIK VEYSEL'İN ATATÜRK SEVGİSİ

Her konuşmasında kendisine olan sevgi ve bağlılığını belirttiği Mustafa Kemal Atatürk ile tanışmak için Ankara'ya giden Aşık Veysel, bu isteğini ilk defa radyoya çıkarak eserlerini ülke ile paylaşma fırsatı buldu. Her ne kadar Atatürk ile tanışma fırsatı bulamamış olsa da, Atatürk'ün vefatının ardından yazdığı ağıt ile, kendisine olan sevgisini gösterme fırsatı buldu.

AŞIK VEYSEL'İN ÖNEMLİ ESERLERİ

Veysel'in ilk şiir kitabı "Deyişler", 1944 yılında yayımladı. "Sazımdan Sesler" ve "Dostlar Beni Hatırlasın" adlı şiir kitapları bulunan ozanın ölümünden sonra ise 1984 yılında "Bütün Şiirleri" adlı eseri tekrar yayımlandı.

Ölümünden birkaç saat öncesine kadar bile ''Birbirinizle, konu komşuyla iyi geçinin, dirliğiniz, düzeniniz bozulmasın'' diyerek, ''Kürt'ü Türk'ü ne Çerkez'i/Hep Adem'in oğlu, kızı/Beraberce şehit, gazi/Yanlış var mı ve neresi'' dizeleriyle birlik ve beraberliğe vurgu yapan ünlü halk ozanı, şiirlerinde yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk iç içe olan, aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden biri oldu.

Çocukken iki gözünü de kaybetmesine rağmen şiirlerine yansıttığı vatanseverlik, hoşgörü, yaşama sevinci, sevgi, birlik ve beraberlik mesajlarıyla hem kendi dünyasını aydınlatan hem de bugünlere ışık tutan halk ozanı, hafızalara kazınan çok sayıda eser bıraktı.

"Atatürk'e ağıt", "Beni hor görme", "Beş günlük dünya", "Derdimi dökersem derin dereye", "Dostlar beni hatırlasın", "Güzelliğin on para etmez", "Kahpe felek", "Kara toprak", "Uzun ince bir yoldayım" gibi eserleri hafızalara kazınan ve Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan Aşık Veysel, şiirlerinde verdiği mesajlarla Türk milletine her zaman birlik ve beraberliği öğütledi.

Aşık Veysel'in vatan, tabiat, birlik, çalışma, yardımlaşma konularını işlediği şiirlerinde, vatana bağlılık ve idealistlik dikkati çeken en önemli nokta oldu.

Aşık Veysel'in eserleri, ünlü A.B.D.'li gitarist Joe Satriani'den Türk metal grubu Pentagram'a kadar pek çok ünlü müzisyen ve gruba ilham kaynağı olmuş, eserleri bu müzisyenler tarafından albümlerinde kullanılmıştır.