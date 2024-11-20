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Asena kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Asena kaç yaşında, nereli? Asena biyografisi!

Asena kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Asena kaç yaşında, nereli? Asena biyografisi!
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Aramızda Kalmasın programının konuğu Asena oldu. Canlı yayına konuk olan dansçı Asena kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Asena kimdir? Asena kaç yaşında, nereli?

Asena, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan dansçı Asena kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Asena kimdir? Asena kaç yaşında, nereli? Asena biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Asena kimdir? Asena kaç yaşında, nereli? Asena biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ASENA KİMDİR?

Asena, 1977 yılında İstanbul'da doğdu.

Henüz 3 aylıkken babaannesiyle birlikte Almanya'da yaşamaya başlamıştı. Çocukken Almanya'da 3 yıl bale eğitimi aldı. Almanya'nın dağlarında büyüdüğü için iyi derecede kayak yapmayı da öğrenmiştir.

Arada bir geldikleri Türkiye'ye 15 yaşında kesin dönüş yaptı. Aslen Rizeli olan Asena'nın gerçek annesi Rusya'nın Krasnogorsk kentinin yerlisidir. Tam bir Karadeniz kadını olan babaannesinin ve Almanların kültüründe büyümüştür. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesi'nin o yıllarda açtığı Otelcilik & Turizm bölümünden mezun olmuş, 2001 - 2002 yılında da ikinci üniversitesi olan Bilgi'ye devam etmiştir.

1994'ün sonlarında gizli gizli dans hayatına adım attı ama tam profesyonelliğini 1998 yılında elde etti. 1998 yılında dans hayatıyla okul hayatını bir arada sürdüren Asena, davranışları ve atletik yapısıyla hemen fark edilmeye başlandı.

1995 yılında Asena'yı Mustafa Topaloğlu ilk kez televizyona çıkarmıştır. Fakat yaşından ve okulundan dolayı show programlarında ancak 2 ay çalışabilmiş, ardından tekrar televizyona 1999 yılında dönmüştür. Uzun yıllar Türkiye'de devam eden talk show ve çeşitli tv programlarda yer aldı.

Bununla birlikte Asena'nın yaptığı başarılı işler onu zirveye taşımış, Türkiye'de ilk kez dansöz izleyenlere çatal bıçak sesini kestirmiştir.Türkiyenin dalında ilk oryantal dans jürisidir. Son yıllarda Asena için dansın miladı yakıştırması yapılmaktadır.

Türkiye'de protokol işlere giden ilk body dancerdır Bill Clinton, Tina Turner, Mick Jagger (Rolling Stones), Mel Gibson, Elizabeth Taylor vb. fazla ünlü ve devlet adamı önünde dans etmiştir. Kostümlerin kendi çizer, müziklerini özel yaptırır. Tüm dünya onunla dans kostümlerini değiştirmiştir.

Bugün oryantallerin ilham kaynağı haline gelen darbuka, Türkiye'ye ancak 1998 yılında gelmiştir. Bununla birlikte Asena, Ritm konusundaki uzmanlığını daha da geliştirip insanlara sahnede sadece bir enstrümanla nasıl dans edilebileceğini göstermiş olup, Tüm Türkiye'ye ve yurt dışına yenilikçi fikirler vermiştir. Ayrıca ünlü Piyanist Anjelika Akbar'a ilham kaynağı olup müziğini hediye etmiştir.

Asena'nın ve dönemin Dans Federasyonu Başkanı Tolgahan Bey'in gayretiyle oryantal, devlet tarafından bir dans sporu olarak kabul edilmiştir. Böylece dansözlük toplumun önünde bir kez daha resmi bir meslek ve saygı duyulan bir iş olarak görülmüştür.

Dans kariyeri haricinde şarkıcılık ve oyunculuk alanında da çalışmalar yapan Asena'nın beş tane albümü bulunmaktadır. Çarkıfelek yarışmasında 1.5 yıl hosteslik yapmıştır.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler, Buzda Dans, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmalara katılan Asena gündemden düşmeyerek kendisinden sık sık bahsettirmiştir.

07.10.2017 tarihinde 3 yıldır birlikte olduğu Hasan Dere ile evlenmiştir.

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