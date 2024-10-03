Üye Girişi
Haberler

ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 3-4 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 3-4 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASAT Manavgat, Konyaaltı, Serik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 4 Ekim 2024 günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Kepez su kesintisi, Muratpaşa su kesintisi, Alanya su kesintisi ve Manavgat su kesintisi merak ediliyor. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 4 Ekim Antalya su kesintisi saatleri!

Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASAT) 4 Ekim günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 4 Ekim Antalya su kesintisi saatleri!

ANTALYA SU KESİNTİSİ 4 EKİM

Güncel Antalya su kesintileri için ANTALYA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASAT su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 3-4 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Soğuk Haber Muratpaşa Konyaaltı Manavgat Antalya Gündem Alanya Yaşam Kepez serik

Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı, dümeni kilitlenen bir gemi sürüklendi

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

 Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Bölgedeki gerilim tırmanırken Özel'den Erdoğan'a çağrı

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü

Biri mazlumun, diğeri zalimin yanında durdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Ekim Mamak, Beypazarı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 3 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı! Üsküdar gemi kazasında son durum nedir, ölü veya yaralı var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 3-4 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Ekim Nilüfer, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Ceyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ortaöğretim Lise KPSS ile memur olunur mu, Ortaöğretim KPSS meslekleri nelerdir? Lise KPSS Ortaöğretim P94 puanı ile alım yapan kurumlar hangileridir? KPSS P94 puanı nedir, 2024 KPSS Lise puanı ne işe yarar? Lise KPSS Ortaöğretim P94 puan türü ile asker, jandarma, astsubay, uzman erbaş olunur mu, nasıl olunur, şartları ne?
title