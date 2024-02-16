Artvin Belediye Başkanı Kimdir? Demirhan Elçin kimdir? Demirhan Elçin hangi partinin adayı?
Artvin Belediye Başkanı Kimdir? Demirhan Elçin kimdir? Demirhan Elçin hangi partinin adayı? Artvin Belediye Başkanı hakkında bilgi arayışı içerisinde olan vatandaşlar, bu konuda araştırmalarını sürdürüyor. Artvin'deki yerel yönetimlerin başında bulunan isim, halk tarafından merak ediliyor.
Artvin Belediye Başkanı'nın kim olduğu merak ediliyor. CHP adayı olarak belediye başkanlığı yapan Demirhan Elçin yakın zamanda CHP'den istifa etmiş ve İYİ Parti'ye geçmişti. Birçok kişi Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in hayatını, kariyerini ve hangi partiden aday olduğunu merak ediyor. Artvin Belediye Başkanı Kimdir? Demirhan Elçin kimdir? Demirhan Elçin hangi partinin adayı? Detaylar haberimizde...
ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?
- 30 Haziran 1960 tarihinde Artvin'de doğdu, ilk, orta, lise tahsilini Artvin'de tamamladı. Eğitimini sonraki yıllarda Anadolu üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde tamamlayarak Ön lisans mezunu olmuştur. Aynı zamanda Serbest Muhasebeci Ruhsat sahibidir.
- Değişik tarihlerde, Artvin Orman İşletme, Artvin YSE ve Artvin DSİ Şube Müdürlüklerinde geçici işçi olarak çalışmış , 1979 yılında Artvin DSİ Şube Müdürlüğünde Teknik Personel olarak Devlet memurluğu görevine başlamıştır. Vatani görevini Bilecik Söğütte Jandarma Ulaştırma Alayında tamamlamıştır.
- Artvin DSİ Şube Müdürlüğündeki görevinden 1983 yılında istifa etmiştir. Aynı yıl içinde esnaf teşkilatında muhasebeci olarak çalışmaya başladı. 10 kasım 1986 tarihinde kendi iş yerini açarak esnaflığa ilk adımını attı.
- 7 Mart 1988 tarihinde Artvin Giyim Eşyaları Ve Sanatkarları Odası seçimlerinde Başkan vekilliğine, 1 Ağustos 1991 tarihinde ise Başkanlığa seçilmiş, bu görevini Belediye Başkanı seçilinceye kadar devam ettirmiştir. 14 Nisan 1988 tarihinde Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ( Artvin ESOB ) seçimlerinde, yönetim kurulu üyeliğine 8 Kasım 1988 tarihinde Başkanlığa seçilmiş bu görevini de, Belediye Başkanı seçilinceye kadar devam ettirmiştir.
- 1989 yerel seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den ( SHP ) Belediye Meclis üyeliğine seçildi. Bu süreçte daimi encümenlik ve değişik komisyonlarda görev yaptı, 29 Nisan 1991 tarihinde Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Murahhas üyeliğine, 2 Temmuz 1999 tarihinde Başkanlığa seçilere bu görevini 2021 yılına kadar sürdürdü.
- 1993 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ( TESK ) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Elçin, bu görevini 2010 yılı Eylül ayına kadar devam ettirdi. 17 yıllık TESK Yönetim Kurulu Üyeliği sürecinde, 2002 Mayıs ayından 28 Ağustos 2009 tarihine kadar TESK Genel Başkan Vekilliği yaptı.
- 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP ) Belediye Başkanı oldu. yakın zamanda CHP'den istifa eden Elçin, İYİ Parti'ye geçti. Evli ve 2 çocuk babası olup; 2 erkek 1 kız torun büyükbabasıdır.