Artvin Belediye Başkanı'nın kim olduğu merak ediliyor. CHP adayı olarak belediye başkanlığı yapan Demirhan Elçin yakın zamanda CHP'den istifa etmiş ve İYİ Parti'ye geçmişti. Birçok kişi Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in hayatını, kariyerini ve hangi partiden aday olduğunu merak ediyor. Artvin Belediye Başkanı Kimdir? Demirhan Elçin kimdir? Demirhan Elçin hangi partinin adayı? Detaylar haberimizde...

ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?