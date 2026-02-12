Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
Bolu'da görevli polis memuru Nurullah E., meslektaşı Ş.S. ile Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir araya geldi.
ARKADAŞINA KANSER OLDUĞUNU SÖYLEYİP KENDİNİ VURDU
İddiaya göre araç içerisinde sohbet ettikleri sırada Nurullah E.., 4. evre kanser hastası olduğunu ifade ederek silahı boğazına dayadı. Meslektaşı müdahale etmeye çalıştığı esnada silah ateş aldı. Ağır yaralanan Nurullah E., meslektaşı tarafından hastaneye götürüldü.
KURTARILAMADI
Tedavi altına alınan Nurullah E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayrıca olaya müdahale etmeye çalışan arkadaşı Ş.S. ise hafif yaralandı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.