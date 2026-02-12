Haberler

Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu

Güncelleme:
Sakarya'nın Erenler ilçesinde aynı zamanda meslektaşı da olan arkadaşına 4. evre kanser hastası olduğunu söyleyerek silahıyla kendini vuran polis memuru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

  • Bolu'da görevli polis memuru Nurullah E., Sakarya'nın Erenler ilçesinde meslektaşı Ş.S. ile araç içinde sohbet ederken 4. evre kanser hastası olduğunu söyledi ve silahı boğazına dayadı.
  • Silah ateş alarak Nurullah E. ağır yaralandı, meslektaşı tarafından hastaneye götürüldü ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
  • Olay sırasında müdahale etmeye çalışan meslektaşı Ş.S. hafif yaralandı ve hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Bolu'da görevli polis memuru Nurullah E., meslektaşı Ş.S. ile Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir araya geldi.

ARKADAŞINA KANSER OLDUĞUNU SÖYLEYİP KENDİNİ VURDU

İddiaya göre araç içerisinde sohbet ettikleri sırada Nurullah E.., 4. evre kanser hastası olduğunu ifade ederek silahı boğazına dayadı. Meslektaşı müdahale etmeye çalıştığı esnada silah ateş aldı. Ağır yaralanan Nurullah E., meslektaşı tarafından hastaneye götürüldü.

Arkadaşına kanser olduğunu söyleyip silahıyla kendini vurdu

KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan Nurullah E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayrıca olaya müdahale etmeye çalışan arkadaşı Ş.S. ise hafif yaralandı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
