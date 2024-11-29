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Arka Sokaklar yayınlanmayacak mı, Arka Sokaklar neden yok?

Arka Sokaklar yayınlanmayacak mı, Arka Sokaklar neden yok?
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık ilkelerini ihlal eden TV programları, diziler ve yasa dışı bahis reklamları nedeniyle çeşitli televizyon kanallarına üst sınırdan idari para cezaları verdi. Peki, Arka Sokaklar yayınlanmayacak mı?

Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sert sözlerle eleştirdiği dizilerle ilgili RTÜK'ten dikkat çeken bir adım geldi. Bugün toplanan kurul, Sahipsizler, Yabani ve DEHA dizileri için program durdurma kararı alırken; Arka Sokaklar dizisi için de Kanal D'ye üst limitten para ceza verdi.

ARKA SOKAKLAR YAYINLANMAYACAK MI?

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul yoğun bir izleme gündemiyle toplandı. Masadaki ilk rapor Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar dizisi oldu. Toplantıda dizi sahnelerinde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu. Yayınlanan sahnelerle toplumda dini değerlerin suiistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getirilirken, Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası ve yayın durdurma yaptırımı uygulandı.

Kanal D yayın akışı:

Arka Sokaklar yayınlanmayacak mı, Arka Sokaklar neden yok?

Arka Sokaklar bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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