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Arka Sokaklar neden yok? (RTÜK) Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yeni bölüm yok mu 27Aralık Cuma?

Arka Sokaklar neden yok? (RTÜK) Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yeni bölüm yok mu 27Aralık Cuma?
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Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu akşam yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında yer almıyor. Yayın akışında da diziyi göremeyen izleyiciler Arka Sokaklar neden yok ve Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yeni bölüm yok mu, sorularını araştırdı.

Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan'ın başrollerini paylaştığı ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Peki, Arka Sokaklar neden yok? (RTÜK) Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yeni bölüm yok mu 27Aralık Cuma?

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu akşam durdurma cezası kapsamında ekrana gelmeyecek. Dizinin RTÜK cezası 3 Ocak tarihinde de uygulanacak.

Kanal D ekranlarında bu akşam Arka Sokaklar yerine RTÜK tarafından gönderilen belgesel yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI 27 ARALIK CUMA

Arka Sokaklar neden yok? (RTÜK) Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yeni bölüm yok mu 27Aralık Cuma?

ARKA SOKAKLAR NEDEN CEZA ALDI?

RTÜK'ün açıklamasına göre Arka Sokaklar dizisi, yayıncılık ilkelerine aykırı bazı sahneler içerdiği gerekçesiyle durdurma cezasına çarptırıldı. Özellikle dizide, toplumdaki dini inançların tek bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtılması ve bir dini grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunması, RTÜK tarafından toplumda dini değerlerin suistimal edilmesi olarak değerlendirildi. Bu durum kanala idari para cezası verilmesi ve dizinin iki hafta süreyle yayınlanmaması kararını doğurdu.

Arka Sokaklar neden yok? (RTÜK) Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yeni bölüm yok mu 27Aralık Cuma?

ARKA SOKAKLAR 695. BÖLÜM ÖZETİ

Yasa dışı bahis çetesinin elebaşı Bedo, gençleri çeteye dahil ederek illegal işlerinde kullanmaktadır. Bedo rakibi Ilgaz'ın restoranına bir saldırı planlar. Bu görev gençlerden Kartal ve Mehmet'e verilir. Restoranda yaşanan kaosta masum insanlar hayatını kaybedince bu bir kırılma noktası olarak çete içinde gerilime neden olacaktır. Ekibimiz Ilgaz'ı hedef alarak suç örgütleri arasındaki bağlantıları çözmeye ve gençleri korumaya çalışacaktır.

Arka Sokaklar neden yok? (RTÜK) Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yeni bölüm yok mu 27Aralık Cuma?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

RTÜK'ün aldığı karar doğrultusunda, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Cezanın ikinci kısmı ise 3 Ocak'ta uygulanacak. Dolayısıyla dizi, bu tarihten sonraki cuma akşamı, 696. bölümüyle ekranlarda olabilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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