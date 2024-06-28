Arka Sokaklar ekibinden ayrılan isim kim? Arka Sokaklar dizisinden kim ayrılıyor?

18 yıldır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin sezon finali yapmasıyla ilk bölümden beri ekipte yer alan usta yönetmen Orhan Oğuz da veda etti. Ayrılığın ardından bir veda mesajı yayınlayan Oğuz, "Diziden ayrıldım, ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Peki, Arka Sokaklar dizisinden kim ayrılıyor? Arka Sokaklar ekibinden ayrılan isim kim?

ARKA SOKAKLAR EKİBİNDEN AYRILAN İSİM KİM?

Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı Arka Sokaklar ekibinden ayrılan Orhan Oğuz, X hesabından yaptığı paylaşımda "Kamuya! 18 yıl yönettiğim Arka Sokaklar dizisinden ayrıldım oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda ise "18 sezon boyunca Arka Sokaklar dizimizi yöneten, hepimizin hocası, duayen Orhan Oğuz'a emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

ORHAN OĞUZ KİMDİR?

Orhan Oğuz, 24 Mart 1948 tarihinde Kırklareli'nde doğdu. Kariyerine fotoğrafçı olarak başladı ve on altı yaşında kamera asistanlığı ile sinemaya adım attı. Arkadaş gruplarıyla dört kısa film gerçekleştirdi ve fotoğraf ile resim sergileri açtı. 1978 yılından sonra görüntü yönetmeni olarak birçok ünlü yönetmenle çalıştı. Oğuz, Arka Sokaklar'ın yanı sıra Umudumuz Şaban, Devlet Kuşu, Gol Kralı, Kanlı Nigar ve Orta Direk Şaban gibi birçok filmin yönetmenliğini üstlendi.