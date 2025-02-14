Arka Sokaklar 8. bölüm tek parça full HD izle!
Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 8. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen diziKanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 31 Ocak Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 8. bölüm tek parça ful Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 8. bölüm tek parça full HD izle!
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nazike gelin gidiyor!
Nazike ile Süleyman enişte için beklenen gün sonunda geldi! Çiftin düğünü için tüm ekip hazırlık yaparken Hüsnü ile Nazike yıllar sonra ayrılacak olmanın burukluğunu yaşıyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Arka Sokaklar'ın 700. bölümünde Rıza Baba ve ekip, Gülo ile Candan Müdür'ü kurtarmak için hem Şanlıurfa'ya hem de sınır ötesine bir operasyon düzenliyor!
Mesut oğlu Tunç'un vurulmasından sonra intikam yemini eder. Kaçırılan Gülo, Şanlıurfa'ya götürülmüştür ve Bedirhan'ın gelini olacağı güne dek bir konakta bekletilmektedir. Candan canını hiçe sayarak Gülo'yu kurtarmaya çalışacaktır. Bu yolculuğunda ona ekibin diğer üyeleri de dahil olurlar. Çünkü bilindiği üzere; bu ekipte yaşamak da ölmek de ekip işidir.
ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI
Zafer Ergin
RIZA SOYLU
Özgür Ozan
HÜSNÜ ÇOBAN
İlker İnanoğlu
ENGİN BALKAN
Ozan Çobanoğlu
HAKAN ÇINAR
Özlem Çınar
AYLİN AYDIN
Hasan Denizyaran
KADİR KORMAZ
Oğuz Peçe
EMRE GÜRBÜZ
Sinem Reyhan Kıroğlu
BİRCE YAMAN
Cansu Fırıncı
ÜNAL KALAFAT
Tunç Oğuz
ARDA ATİK
Ali Haydar Çataltepe
ALPER GÜNDÜZ
Ece Aydemir
CANSU TOPRAK
Gizem Terzi
SİNEM ÖZDEMİR.
Arka Sokaklar bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.