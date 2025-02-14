Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen diziKanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezona başladı. Sevilen dizi 31 Ocak Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 8. bölüm tek parça ful Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 8. bölüm tek parça full HD izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazike gelin gidiyor!

Nazike ile Süleyman enişte için beklenen gün sonunda geldi! Çiftin düğünü için tüm ekip hazırlık yaparken Hüsnü ile Nazike yıllar sonra ayrılacak olmanın burukluğunu yaşıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 700. bölümünde Rıza Baba ve ekip, Gülo ile Candan Müdür'ü kurtarmak için hem Şanlıurfa'ya hem de sınır ötesine bir operasyon düzenliyor!

Mesut oğlu Tunç'un vurulmasından sonra intikam yemini eder. Kaçırılan Gülo, Şanlıurfa'ya götürülmüştür ve Bedirhan'ın gelini olacağı güne dek bir konakta bekletilmektedir. Candan canını hiçe sayarak Gülo'yu kurtarmaya çalışacaktır. Bu yolculuğunda ona ekibin diğer üyeleri de dahil olurlar. Çünkü bilindiği üzere; bu ekipte yaşamak da ölmek de ekip işidir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin

RIZA SOYLU

Özgür Ozan

HÜSNÜ ÇOBAN

İlker İnanoğlu

ENGİN BALKAN

Ozan Çobanoğlu

HAKAN ÇINAR

Özlem Çınar

AYLİN AYDIN

Hasan Denizyaran

KADİR KORMAZ

Oğuz Peçe

EMRE GÜRBÜZ

Sinem Reyhan Kıroğlu

BİRCE YAMAN

Cansu Fırıncı

ÜNAL KALAFAT

Tunç Oğuz

ARDA ATİK

Ali Haydar Çataltepe

ALPER GÜNDÜZ

Ece Aydemir

CANSU TOPRAK

Gizem Terzi

SİNEM ÖZDEMİR.

Arka Sokaklar bölümlerini Kanal D platformlarından izleyebilirsiniz.