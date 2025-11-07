Haberler

Arka Sokaklar 727. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Güncelleme:
Türk televizyonunun en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Her hafta aynı gün ve saatte yayınlanan dizi için geri sayım sürerken, yapım ekibinin paylaşımları heyecanı giderek artırıyor. Peki, dizinin 727. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu mu?

D Media imzasıyla yıllardır kesintisiz olarak ekrana gelen Arka Sokaklar, 19. sezonuna tüm temposuyla devam ediyor. Her Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan yapım, bu hafta 719. bölümüyle yayınlanacak. Diziyi canlı ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar'ın 727. bölüm tanıtımı yayımlandı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

DİZİNİN HİKÂYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube'de görev yapan özel bir polis ekibinin hem görev sırasında yaşadıkları zorlu mücadeleleri hem de kişisel hayatlarını konu alan uzun soluklu bir dizidir.

• Ekip; cinayet, uyuşturucu, kaçakçılık, gasp ve organize suç örgütleriyle mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç vakası ele alınır ve çözüm süreci ekibin operasyonlarıyla izleyiciye aktarılır.

• Aksiyon dolu operasyon sahneleri, gerilim unsurlarıyla birleşerek temponun düşmemesini sağlar.

• Hikâyelerde dram ile mizah unsurları bir arada işlenir.

• Rıza Baba önderliğinde sadakat, adalet ve dayanışma ön planda tutulur.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

• Ali'nin, Mesut'un omzunda yaşadığı duygusal çöküş.

• Ekip arkadaşlarının kendisini yalnız bıraktığı düşüncesiyle artan derin öfke.

• "Ne olur bir şey yap Baba!" yakarışıyla çaresizliğinin doruk noktası.

• Kızını kurtaramama korkusuyla yüzleşen bir babanın acısı.

• İçerisinde Şule ve polislerin bulunduğu minibüse kurulan ölüm tuzağı.

• Bomba yüklü minibüs: Durursa patlayacak, hareket etmek zorunda!

• Polis ekibinin zamana karşı amansız yarışı.

• Kritik karar anı: Patlamayı durdurmak için ne yapılacak?

• Ali'nin ekibe duyduğu güvensizlik ve öfkenin geleceği.

• Mesut'un, Ali'yi sakinleştirme ve ekibi birleştirme çabaları.

• Bomba tehlikesi altındaki görev, çatlağın üstesinden gelebilecek mi?

GEÇEN BÖLÜMDE OLANLAR

Ali Cevher'in elinden kurtulur. Cevher yanına sadık adamı genç Balaban'ı alarak peşine düşer. Barış ekipte kalıp kalmama konusunda kararını vermiştir ve bunu Rıza'yla konuşur.

Ali için endişelenen Pınar çocukları da alarak İstanbul'a gelir. Ancak Ali'nin beklenmedik hamlesi tüm ekibi teyakkuza geçirecektir.

ARKA SOKAKLAR 727. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'ın 727. bölümüne ait fragman henüz izleyiciyle paylaşılmadı.

