Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü?

Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü?
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Arefe günü resmi tatil mi? 2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken en çok araştırılan sorulardan biri bu oluyor. Bayram hazırlıklarına erken başlamak isteyen vatandaşlar, "Arefe günü tatil mi?", "Arefe günü kamu kurumları açık mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Özellikle tatil planı yapacaklar için bu bilgi büyük önem taşıyor.

2025 yılında Kurban Bayramı arefesi, 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da arefe günü için resmi tatil uygulaması geçerli olacak mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Arefe günü resmi tatil mi? sorusu, kamu çalışanlarından öğrencilere kadar milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Peki, 5 Haziran 2025 Perşembe günü resmi tatil mi? İşte arefe gününe dair merak edilenler...

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Arefe günü yarım gün resmi tatildir. Bu uygulama, Türkiye'de her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesindeki arefe günlerinde geçerlidir. 2025 yılında Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.

Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü?

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

Arefe günü, Türkiye'de yarım gün resmi tatil olarak kabul edilir. Bu kapsamda, 2025 yılı Kurban Bayramı arefesi olan 5 Haziran Perşembe günü de yarım gün tatil kapsamına giriyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile okullar, arefe günü öğle saatine kadar hizmet verirken, öğleden sonra tatil uygulanmaktadır.

Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü yarım gün mü?

AREFE GÜNÜ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Öğrenciler 5 Haziran Perşembe günü yalnızca sabah derslerine katılacak, öğleden sonra okul tatil olacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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