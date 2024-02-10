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Arapça Sayılar nelerdir? Arapça sayıların okunuşu ve yazılışı nasıldır? 1'den 10'a kadar Arapça Rakamlar

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Kur'an-ı Kerim okurken sayfa sayılarını doğru bildiğimizde surelerin yerlerini doğru tespit edebiliyoruz. Bu yüzden en azından 1'den 10'a kadar Arapça sayılar nelerdir, okunuşları nasıldır öğrenmek faydalı olabilir. Sizler için Arapça sayıları ve yazılışlarını paylaşacağız. Arapça sayılar nasıl okunur, Arapça rakamlar nelerdir? Arapça 1'den 10'a kadar rakamlar!

Arapça sayılar ve rakamlar nelerdir? Arapça 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8, 9 ve 10 rakamlarının yazılışı nasıldır? Okunuşu nasıldır? Sizler için Arapça rakamları ve sayıları paylaşacağız. Arapça sayıların okunuşlarına ve yazılışlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARAPÇA DİLİ NEDİR? HANGİ ÜLKELER ARAPÇA KONUŞUYOR?

Arapça dili, Afroasya dilleri ailesi içerisinden Sami koluna ait olan bir dildir. Arapça dili günümüzde birçok ülkeler tarafından konuşulmaktadır. Başka Arap devletleri olmak üzere Orta Doğu, Kuzey Afrika vb. gibi bölgelerde Arapça sıklıkla konuşulan bir dildir. Arapça, dünyada 22 ülkede resmiyete sahiptir. Arapça dili BM (Birleşmiş Milletler) tarafından kabul edilen 6 resmi dilden birisidir. Dünyada yaklaşık 400-450 milyon civarı veya daha fazla Arapça konuşan insan olduğu tahmin edilmektedir.

ARAPÇA SAYILAR NELERDİR?

Arapça sayılar özellikle Kur'an-ı Kerim okurken çok işimize yaramaktadır. Kuran sayfaları Arapça rakamlarla yazılıyor. Bundan dolayı Arapça rakamları bilmemiz bizim açımızdan fayda sağlayabilir. Hem genel kültür, hem de bilgi yarışmalarında karışımıza çıkabilecek olan Arapça sayılar ve rakamları sizler için derledik. Şimdi 1'den 10'a kadar Arapça sayılar, rakamlar ve okunuşlarını paylaşalım.

Arapça Sayılar ve Rakamlar:

Arapça Sayılar nelerdir? Arapça sayıların okunuşu ve yazılışı nasıldır? 1'den 10'a kadar Arapça SayılarArapça sayılar

Arapça rakamlar bu şekildedir. Tabloda gördüğünüz gibi 5 rakamı yuvarlak o harfine benziyor. 0 rakamı ise Arapça'da nokta '.' simgesiyle gösterilmektedir. Bu şekilde 1'den 10'a kadar Arapça rakamları ezberleyebilirsiniz. Şimdi okunuşlarına geçelim.

Arapça sayıları okunuşları:

1 - Vâhid

2 - İsnân

3 - Selâse

4 - Erbae

5 - Hamse

6 - Sitte

7 - Seb'a

8 - Semâniye

9 - Tis'a

10 - Aşara (Aşer)

Arapça sayıların okunuşları bu şekildedir. Bunlardan bazı rakamları aklınızda tutabilirsiniz. Mesela Sitte=6 demek. Bildiğiniz gibi hadis kitaplarının en temel kaynaklarının bulunduğu esere Kütüb-i Sitte adı verilir. Burada kütübi sitte "6 Kitap" manasına gelmektedir. Ayrıca Aşere-i Mübeşşere, cennetle müjdelenmiş 10 kişi demektir. Buradan da aşer sayısının 10 anlama geldiğini anlayabiliriz.

ARAPÇA SAYILAR NERELERDE KULLANILIR?

Günümüzde Arapça sayılara sıklıkla rastlayabiliriz. Arapça sayılar ve rakamları Kur'an-ı Kerim okurken görebiliyoruz. Bazı Arapça web sitelerinde, Arapça dokümanlarda, Arapça kitaplarda vb. yerlerde Arapça sayılarına rastlayabiliyoruz.

ARAPÇA 10, 20, 30, 40, 50 VB. SAYILARIN YAZILIŞI

Arapça Sayılar nelerdir? Arapça sayıların okunuşu ve yazılışı nasıldır? 1'den 10'a kadar Arapça Sayılar

Arapça'da 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 sayılarının yazılışına yukarıdan bakabilirsiniz. Nokta simgesi 0 ı temsil ettiği için bir rakamın yanına gelirse 10 kat artmış olur. Mesela 9 yanına . konulursa 90 olmuş olur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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