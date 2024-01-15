15 Ocak tarihli 'Aramızda Kalmasın' programının konuğu kim olduğu merak konusu oldu. Programa katılan konuk, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Programın konuğunun kim olduğu araştırılmaktadır. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? 15 Ocak Aramızda Kalmasın kim konuk oldu? Detaylar haberimizde...

ARAMIZDA KALMASIN KONUĞU KİMDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programının 15 Ocak konuğu Buket Dereoğlu'dur.

BUKET DEREOĞLU KİMDİR?

1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir kökenli bir ailenin kızı olan Buket Dereoğlu'nun annesi İdil Yazgan'dır. Dereoğlu henüz üç yaşındayken annesi ile babası boşandı. Annesi ikinci evliliğini usta oyuncu Ercan Yazgan ile yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro oyunculuk bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimine annesinin tiyatrosu olan "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başladı. Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan-Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi tiyatro gruplarında sahne aldı.

1989 yılında yayımlanmaya başlayan ve 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi birbirinden usta oyuncularla birlikte rol aldı. 90'lı yıllarda Bizimkiler'in yanı sıra, Cümbüş Sokak, Sarı Gacı, ve Tatlı Kaçıklar dizilerinin kadrosunda yer aldı. 2012 yılında ise "Eve Düşen Yıldırım" dizisinde rol aldı.