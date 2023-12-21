Arak CANLI izle! Arak 1. Bölüm SHOW TV CANLI izle!

Bu akşam izleyici ile buluşacak dizide, kendisiyle birlikte yaşadığı mahallenin geçimini de hırsızlıkla sağlayan, gözü kara olduğu kadar tehlikeli genç bir adamı canlandıran Kaleli, 3 aydır Arak için hazırlanıyor. Öykü Karayel ile ilk kez partner olan sevilen oyuncu hikayenin anlatım dilini ve farklı olay örgüsüne sahip olmasını özellikle beğendiğini belirtiyor. Arak CANLI izle! Arak 1.. Bölüm SHOW TV CANLI izleme linki var mı?

ARAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu akşam izleyici ile buluşacak dizide, kendisiyle birlikte yaşadığı mahallenin geçimini de hırsızlıkla sağlayan, gözü kara olduğu kadar tehlikeli genç bir adamı canlandıran Kaleli, 3 aydır Arak için hazırlanıyor. Öykü Karayel ile ilk kez partner olan sevilen oyuncu hikayenin anlatım dilini ve farklı olay örgüsüne sahip olmasını özellikle beğendiğini belirtiyor. Aksiyon, gerilim ve duygusallığın bir arada olduğu Arak, Kara'nın hayatını çalanlardan geçmişinin hesabını sormasını konu alıyor.

ARAK OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan Arak'ın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Show TV'nin Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak olan, yapımını Most Production'ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği yeni dizisi "Arak"tan nefesleri kesen yeni bir tanıtım yayınlandı. Kara (İlker Kaleli) ve Zeynep'in (Öykü Karayel) macera dolu tanışma anlarının yer aldığı merak uyandıran tanıtım ikiliye olan heyecanı da artırdı. Uyumlarıyla göz dolduran ikili, alışılmışın dışındaki hikayesiyle de herkesi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Kara'nın "İşi bilen hırsız insana soyulduğunu hissettirmez, tam tersine sana yardım ediyor, derdine ortak oluyor zannedersin…" sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda temposu yüksek anların yaşanacağına dair ilk sinyaller veriliyor.

ARAK CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Arak dizisini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.