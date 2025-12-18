Aracın astığı plakanın bedeli ağır oldu
Sosyal medyada gündeme gelen Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde "07 TRANS BİREY 07" yazılı plakaya sahip araca ceza kesildi. Sürücüye 46 bin 302 lira ceza kesildiği bildirildi.
- Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde '07 TRANS BİREY 07' plakalı bir otomobile 46 bin 302 lira para cezası kesildi.
- Plakasında '07 TRANS BİREY 07' yazan otomobilin görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve tepkilere neden oldu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde trafikte görüntülenen bir otomobil, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken; ekipler de harekete geçti.
Plakasında "07 TRANS BİREY 07" yazan otomobilin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken; tepkileri de neden oldu. Plakayı gören bazı vatandaşlar, bu tür ifadelerin yasal olup olmadığı sorusunu gündeme taşırken, konu mevzuat açısından da merak uyandırdı.
BEDELİ AĞIR OLDU
Görüntülerin yayılmasının ardından ekipler harekete geçti. Ekipler, söz konusu araca 46 bin 302 lira para cezası kesildi.