Aracın astığı plakanın bedeli ağır oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde trafikte görüntülenen bir otomobil, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken; ekipler de harekete geçti.

Plakasında "07 TRANS BİREY 07" yazan otomobilin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken; tepkileri de neden oldu. Plakayı gören bazı vatandaşlar, bu tür ifadelerin yasal olup olmadığı sorusunu gündeme taşırken, konu mevzuat açısından da merak uyandırdı.

BEDELİ AĞIR OLDU

Görüntülerin yayılmasının ardından ekipler harekete geçti. Ekipler, söz konusu araca 46 bin 302 lira para cezası kesildi.