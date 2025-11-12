Haberler

Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sigorta şirketleri, 31 Ekim 2025 sonrası eski tip ehliyetle yapılan kazalarda sürücüleri 'ehliyetsiz' sayacak. Bu durumda, hem kendi araç hasarını hem de karşı tarafın zararını sürücüler ödemek zorunda kalacak.

  • Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025'te sona erdi.
  • Geçerlilik süresi dolan ehliyetle araç kullanan sürücülere 12 bin 978 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.
  • Geçerliliğini yitirmiş ehliyetle kaza yapan sürücüler, sigorta poliçelerinden doğan haklarını kaybedecek ve hasar masraflarını kendileri karşılamak zorunda kalacak.

Eski tip ehliyetleri yenilemek için tanınan süre 31 Ekim 2025'te sona erdi. Bu tarihe kadar yenileme işlemini gerçekleştirmeyen sürücüler, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3. maddesi gereğince "geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanmak" suçundan 12 bin 978 TL'ye kadar idari para cezası ile karşılaşacak.

SİGORTA ŞİRKETLERİ ESKİ TİP EHLİYETLE ARAÇ KULLANANLARI UYARDI

Ancak cezadan daha ağır bir sonuç da sigorta kapsamında ortaya çıkıyor. Sigorta sektörü yetkilileri, geçerliliğini yitirmiş ehliyetle kaza yapanların poliçeden doğan haklarını kaybedeceğini bildirdi.

"EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ" SAYILACAKLAR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; sigorta temsilcileri, poliçelerdeki en temel şartlardan birinin "sürücünün yasal olarak geçerli bir ehliyete sahip olması" olduğunu hatırlatarak, eski tip belgelerin geçerliliğini kaybetmesiyle sürücülerin "ehliyetsiz" statüsüne düşeceğini belirtti.

Bu durum, kaza sonrası oluşacak hasar masraflarının tamamının sürücüye yüklenmesi anlamına geliyor. Kasko poliçeleri bu kapsamda araçtaki hasarı karşılamayacak, trafik sigortası ise karşı tarafın zararını ödese bile rücu hakkını kullanarak ödenen tutarı sürücüden tahsil edecek.

"HUKUKİ DAYANAĞI VAR"

Avukat Ahmet Yavuzer, sigorta şirketlerinin bu tutumunun Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Sözleşmeleri Kanunu'na uygun olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Her sigorta poliçesi, sürücünün yasal olarak geçerli bir sürücü belgesine sahip olmasını öngören bir asgari şart içerir. Eski ehliyetin geçerliliği sona erdiği için sigorta şirketleri yükümlülüklerini yerine getirmekten muaf olur. Trafik sigortası karşı tarafın zararını ödedikten sonra, bu bedeli 'ehliyetsiz araç kullanımı' gerekçesiyle sürücüye rücu edebilir. Bu durumda kişi hem kendi aracının hasarını hem de karşı tarafın zararını ödemekle yükümlü kalır."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay

Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıNetherill:

sen benim emekler verip aldığım ehliyetim eski diye yok nasıl sayarsın 15 TL yenileme bedeli için bu kadar ağır karar alınırmı...

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiklaus:

git değiştir o zaman seni tutan neydi ?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıVATOZZ:

Ben ilk yenileyenlerdenim. Milletin cebinde daha eski ehliyet var ve ikinci yenileme de geçti. Peki ben ilk yeniledigim için mi daha fazla masraf çıkıyor. ? Devletimizin dediğini yaptığım icinmi daha yenilemeyenlerin 1500 katı para ödüyorum? Sebebi olanlara hakkımı helal etmiyorum.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımutluw can:

iptal edilsin hepsi. yenilemeyen herkesin bilgisi mevcut değil mi zaten?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Dünyaca ünlü futbolcu Oscar antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü futbolcu antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Sadettin Saran'ın büyük hayali Alexander Sörloth

Hayalindeki o forvet! İsmi sizlere hiç de yabancı değil
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Dünyaca ünlü futbolcu Oscar antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü futbolcu antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı

İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı
İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları

İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.