Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Eski tip ehliyetleri yenilemek için tanınan süre 31 Ekim 2025'te sona erdi. Bu tarihe kadar yenileme işlemini gerçekleştirmeyen sürücüler, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3. maddesi gereğince "geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanmak" suçundan 12 bin 978 TL'ye kadar idari para cezası ile karşılaşacak.

SİGORTA ŞİRKETLERİ ESKİ TİP EHLİYETLE ARAÇ KULLANANLARI UYARDI

Ancak cezadan daha ağır bir sonuç da sigorta kapsamında ortaya çıkıyor. Sigorta sektörü yetkilileri, geçerliliğini yitirmiş ehliyetle kaza yapanların poliçeden doğan haklarını kaybedeceğini bildirdi.

"EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ" SAYILACAKLAR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; sigorta temsilcileri, poliçelerdeki en temel şartlardan birinin "sürücünün yasal olarak geçerli bir ehliyete sahip olması" olduğunu hatırlatarak, eski tip belgelerin geçerliliğini kaybetmesiyle sürücülerin "ehliyetsiz" statüsüne düşeceğini belirtti.

Bu durum, kaza sonrası oluşacak hasar masraflarının tamamının sürücüye yüklenmesi anlamına geliyor. Kasko poliçeleri bu kapsamda araçtaki hasarı karşılamayacak, trafik sigortası ise karşı tarafın zararını ödese bile rücu hakkını kullanarak ödenen tutarı sürücüden tahsil edecek.

"HUKUKİ DAYANAĞI VAR"

Avukat Ahmet Yavuzer, sigorta şirketlerinin bu tutumunun Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Sözleşmeleri Kanunu'na uygun olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Her sigorta poliçesi, sürücünün yasal olarak geçerli bir sürücü belgesine sahip olmasını öngören bir asgari şart içerir. Eski ehliyetin geçerliliği sona erdiği için sigorta şirketleri yükümlülüklerini yerine getirmekten muaf olur. Trafik sigortası karşı tarafın zararını ödedikten sonra, bu bedeli 'ehliyetsiz araç kullanımı' gerekçesiyle sürücüye rücu edebilir. Bu durumda kişi hem kendi aracının hasarını hem de karşı tarafın zararını ödemekle yükümlü kalır."