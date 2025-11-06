Arabaların üzerine insan kanıyla gamalı haç çizdiler
Almanya'nın Hanau kentinde gece yarısı onlarca araç, duvar ve posta kutusu insan kanıyla çizilmiş gamalı haçlarla kaplandı. Olay, Nazi sembollerinin kullanımı nedeniyle ülkede büyük tepki çekerken, polis kanın kaynağını ve sorumluları belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.
- Almanya'nın Hanau kentinde yaklaşık 50 aracın üzerine insan kanıyla gamalı haçlar çizildi.
- Polis laboratuvar testleri, kullanılan kırmızı maddenin insan kanı olduğunu doğruladı.
- Almanya'da Nazi sembollerinin kamusal alanda kullanımı yasaktır ve soruşturma bu kapsamda yürütülüyor.
Almanya'nın Hanau kentinde gece saatlerinde yaşanan olay, ülke genelinde endişe yarattı. Onlarca aracın, posta kutusunun ve bina duvarının üzerinde insan kanıyla çizilmiş gamalı haçlar bulundu.
YAKLAŞIK 50 ARACA İNSAN KANI İLE ÇİZDİLER
Polis sözcüsü Thomas Leipold, çarşamba gecesi bir vatandaşın park halindeki aracının kaputunda kırmızı bir sıvıyla çizilmiş gamalı haç fark ettiğini ve durumu hemen polise bildirdiğini açıkladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.
Polis laboratuvarında yapılan testlerde, araçlar üzerindeki kırmızı maddenin insan kanı olduğu belirlendi. İncelemelerde kent genelinde yaklaşık 50 aracın aynı şekilde boyandığı ortaya çıktı.
KANIN KAYNAĞI VE FAİL MEÇHUL
Polis yetkilileri, olayın nedeninin ve kullanılan kanın nereden temin edildiğinin henüz belirlenemediğini bildirdi. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma ya da saldırı vakası tespit edilmedi. Leipold, olayın arkasındaki motivasyonun "tamamen belirsiz" olduğunu vurguladı.
KULLANIMI YASAK
Almanya'da Nazi sembollerinin kamusal alanda kullanımı yasak. Soruşturma da bu doğrultuda 'mülke zarar verme' ve 'anayasaya aykırı örgüt sembollerinin kullanımı' suçlamaları kapsamında yürütülüyor.