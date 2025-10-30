Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? Kasım ara tatil (ilk ara tatil) ne zaman, kaç gün sürecek?

2025-2026 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken, milyonlarca öğrenci ve veli şimdi "Ara Tatil ne zaman?", "Okullar ne zaman tatil olacak?" sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan resmi takvime göre, ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak ve öğrenciler kısa bir dinlenme molası verecek. Peki, Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? Kasım ara tatil (ilk ara tatil) ne zaman? Detaylar haberimizde!

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler ilk ara tatillerine Kasım ayında kavuşacak. Birinci dönem ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler, hafta sonları da eklendiğinde toplamda dokuz güne yakın bir dinlenme süresine sahip olacak.

Bu ara tatil süreci, öğrencilerin yoğun geçen ilk dönemde kısa bir nefes almasına olanak tanırken, öğretmenler için de mesleki gelişim seminerleri ve planlama çalışmaları yapılacak. Ara tatiller, son yıllarda eğitim sisteminde verimliliği artırmak, öğrencilerin motivasyonunu korumak ve eğitim sürecini daha dengeli hale getirmek amacıyla uygulanıyor.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü tüm kademelerde başlayacak. Öğrenciler yaklaşık on ay sürecek eğitim maratonunun ardından 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girecekler.

Bununla birlikte yıl içinde üç ana tatil dönemi bulunuyor: Kasım ara tatili, yarıyıl tatili ve Mart ara tatili. Her bir tatil, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin yeniden enerji toplayıp ikinci döneme daha güçlü bir başlangıç yapmasını sağlıyor.

Bu tatillerin tarihlerini bilmek, veliler için de oldukça önemli. Tatil planları, seyahatler veya öğrencinin akademik hazırlık süreçleri bu tarihlere göre organize edilebiliyor.

KASIM ARA TATİL (İLK ARA TATİL) NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Kasım ara tatili, yani ilk ara tatil, 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Tatilin başlangıç tarihi 10 Kasım olması nedeniyle, öğrenciler 9 Kasım Pazar günü itibarıyla tatile girmiş olacak ve 17 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

Kasım ara tatili, genellikle ilk dönemin en yoğun kısmının ardından geldiği için öğrencilerin hem zihinsel hem de fiziksel olarak dinlenmesine büyük katkı sağlıyor. Aynı zamanda öğretmenler de bu dönemde mesleki gelişim eğitimlerine katılarak eğitim kalitesini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunacak.

KASIM ARA TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 30 Ekim 2025 itibarıyla, öğrencilerin uzun süredir beklediği Kasım ara tatiline yaklaşık 11 gün kaldı. Bu kısa süre, öğrenciler arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Tatil yaklaşırken birçok okulda sınav hazırlıkları, dönem içi etkinlikler ve tamamlayıcı ders çalışmaları hız kazanıyor.

Veliler için de bu dönem, çocuklarının ders durumlarını gözden geçirmek ve ikinci dönem hedeflerini planlamak adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ara tatil yaklaşırken hem öğrencilerin hem de ailelerin dinlenme ve kaliteli vakit geçirme planlarını yapmaları tavsiye ediliyor.

ARA TATİL AYIN KAÇINDA BAŞLAYACAK?

Ara tatil, Kasım ayının 10'unda başlayacak. Bu tarih, 2025 yılının ilk resmi ara tatil dönemi olarak takvimlerde yerini aldı. Tatil 14 Kasım Cuma günü sona erecek ve öğrenciler 17 Kasım Pazartesi günü derslerine geri dönecekler.

Ara tatilin ayın ortasında başlaması, öğrencilerin dönem içerisindeki yorgunluğunu dengeleyecek bir zaman dilimine denk geliyor. Ayrıca bu tatil, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile aynı haftaya geldiği için okullarda düzenlenecek etkinliklerin ardından öğrenciler kısa bir mola dönemine girecekler.

DİĞER TATİL DÖNEMLERİ

Birinci dönem ara tatilinin ardından, öğrencileri iki büyük tatil daha bekliyor. Yarıyıl tatili (sömestr), 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak, 20 Mart 2026 Cuma günü tamamlanacak.

Bu planlama sayesinde öğrenciler, yıl boyunca düzenli aralıklarla dinlenme fırsatı bulacak ve eğitim sürecinin temposunu daha verimli sürdürebilecek.