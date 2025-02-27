Ara tatil ne zaman 2025? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 2025 yılının tüm resmî tatilleri!

Öğrenciler ve öğretmenler, eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine başlarken, Nisan ayında yapılacak ara tatilin tarihleri de gündemin önemli konularından biri haline geldi. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler bu kısa mola süresince derslerden uzaklaşıp hem zihinsel hem de bedensel olarak dinlenme ve yenilenme şansı bulacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre Nisan ara tatili hangi tarihlerde başlayacak ve kaç gün sürecek? Ara tatilin detayları ve tarihleri haberimizde...

ARA TATİL NE ZAMAN 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da tatil sürecine eklenmesiyle birlikte öğrenciler toplamda 9 gün boyunca dinlenme imkânı elde edecek.

2025 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜN?

2025 yılı boyunca Türkiye'de geçerli olacak resmî tatil günleri ve bu tatillerin haftanın hangi günlerine rastladığı detaylı bir şekilde aşağıda sıralanmıştır. Yıl içinde çalışanlar ve öğrenciler için dinlenme ve özel günleri kutlama fırsatı sunan bu tatiller, hem bireysel hem de ailecek yapılacak planlar açısından büyük önem taşımaktadır. İşte 2025 yılına ait tüm resmî tatiller ve haftanın hangi günlerine denk geldiklerine dair ayrıntılı liste…

2025 yılı tüm resmî tatiller