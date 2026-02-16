Haberler

Apartmanda büyü paniği: Karanlıkta gelip idrar ve toz döktüler

Apartmanda büyü paniği: Karanlıkta gelip idrar ve toz döktüler
Kayseri'de bir apartmanın giriş kapısı ve bina içi koridorlarına kimliği belirsiz kişilerce dökülen şüpheli maddeler paniğe neden oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen apartman sakinleri, büyü yapıldığı düşüncesi nedeniyle oldukça tedirgin.

  • Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanda iki kişi kapı önlerine ve koridora insan idrarı, kömür tozu benzeri siyah madde ve beyaz toz döktü.
  • Olayla ilgili şikayette bulunuldu ve polis şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
  • Apartman sakinleri olayın neden yaşandığını bilmiyor ve binada şüphelileri tanıyan kimse çıkmadı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda, kapı önlerinde ve koridorlarında sıvı ve toz türü şeyler gören bina sakinleri, durumu anlamak için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

KARANLIKTA GELİP İDRAR VE TOZ DÖKTÜLER

Görüntülerde bir kadın ile bir erkeğin yanlarında getirdiği sıvı ve toz parçalarını kapı önlerine ve koridora döktüklerini görenler şaşkınlık yaşadı. Dökülen maddelerden numune alındığını söyleyen apartman sakini Mine Özsoy; insan idrarı, kömür tozu benzeri siyah madde ile beyaz bir tozun etrafa saçıldığını aktardı.

"BİNADA TANIYAN BİRİSİ ÇIKMADI"

Özsoy; "Yaklaşık 7 aydır burada oturuyorum. Büyü yapan kişileri binada tanıyan çıkmadı. Yöneticimiz aynı akşam WhatsApp' a fotoğrafını atmış, biz ertesi gün oradan gördük. Binada tanıyan birisi çıkmadı. 19-20'li yaşlarında bir genç kız yanında da kapüşonlu bir delikanlı. Delikanlının ve kızın elinde bir tane torba var. İçeriye girdiler önce kapının önündeki halıya poşetin içindeki maddeyi iyice saçmışlar. Daha içeri kolayca girip koridorlara serpiştirmişler ve gitmişler. Numune alındı. Garip şekilde insan idrarı, kömür tozu gibi siyah bir madde ve beyaz bir toz karışımı. Buraya döküp gitmiş iki kişi. Neden yaptıklarını bilmiyorum. Biz komşular olarak çözemedik ama inşallah kötü bir şeyle sonuçlanmaz" dedi.

"BU YAŞANILAN OLAY CAHİLLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Komşu apartmanda yaşayan Mehmet Yaşar ise olaydan dolayı bina sakinlerinin tedirgin olduğunu ifade ederek; "Duyduğumuza göre, bir kadın ve bir erkek bina girişine değişik cisimler, yağlar, idrarlar ve değişik tozlar atarak akşamın bir vakti bu olayı yapmışlar. Anılan kişileri tanımayız bilmeyiz ama kameralara bu olay gözüküyor. Durum bundan ibaret. Bu yaşanılan olay cahillikten başka bir şey değil ama bu olay yaşanmış. Bina görevlisi olayın yaşandığı yerde uğraş gerektiren bir temizlik yapmış. Bina sakinleri bu olayın neden yaşandığından dolayı çok tedirgin" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili şikayette bulunulduğu ve polisin şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
