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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2025 (MEB.GOV.TR) || AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak 2025, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2025 (MEB.GOV.TR) || AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak 2025, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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2025 yılı için Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı bugün erişime açılacak. Adaylar, sınav giriş belgesinin ne zaman çıkacağını ve nasıl alınacağını merak ediyor.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları yaklaşıyor. Öğrenciler, AÖL sınav giriş belgesinin ne zaman yayımlanacağını ve nasıl alınacağını merak ediyor. AÖL 2. dönem sınav tarihleri de öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak 2025, sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖL 2. dönem sınav tarihleri!

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri 14 Mart 2025 tarihinde erişime açılacaktır.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2025 (MEB.GOV.TR) || AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak 2025, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AÖL öğrencileri için sınav giriş belgeleri, 14 Mart 2025 tarihinde erişime açılacaktır. Öğrencilerin, sınavlara sorunsuz katılım sağlayabilmeleri için bu belgeleri belirtilen tarihten itibaren temin etmeleri önemlidir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2025 (MEB.GOV.TR) || AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak 2025, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 22-23 Mart tarihlerinde çıkacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresinden alabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2025 (MEB.GOV.TR) || AÖL sınav giriş belgesi ne zaman çıkacak 2025, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

AÖL 2. dönem sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar üç oturum halinde yapılacak olup, her oturum için adaylara 100 dakika süre verilecektir:

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi, saat 10.00

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi, saat 14.00

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar, saat 10.00

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