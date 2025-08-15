AÖL 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 3. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı!

2025 yılı AÖL 3. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla araştırıyor. MEB'in resmi açıklamasıyla birlikte sonuç görüntüleme ekranı "aionet.meb.gov.tr" üzerinden erişime açılacak. Gözler şimdi, sonuç tarihine ilişkin gelecek duyuruda. AÖL 3. dönem sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak. Sonuç sorgulama işlemi aolweb.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle gerçekleştirilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarına erişim için aşağıdaki adımları izleyebilir. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx üzerinden sınav sonuçlarını görüntüleyebilirler. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise aynı şekilde T.C. kimlik numarası ve şifre ile aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilirler. Bu online sistemler, adayların kayıtlı oldukları açık öğretim düzeyine göre farklılaşmakta olup, kullanıcı doğrulama bilgilerinin doğru girilmesi sonuç ekranına erişimin ön koşuludur.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim sınavlarında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Adayların sınav puanı, [Puan = (Doğru cevap sayısı / Toplam soru sayısı) x 100] formülü kullanılarak hesaplanacak olup, yanlış cevaplar puanlamaya etki etmeyecektir. Elde edilen puanlar, en yakın tam sayıya matematiksel yuvarlama yöntemiyle son halini alacaktır. Eğer sınav sürecinde herhangi bir soru hakkında Merkez Sınav Kurulu ya da yargı mercileri tarafından iptal kararı verilirse, bu soru/sorular değerlendirme dışı tutulacak ve kalan geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanarak nihai puanlama yapılacaktır. Öte yandan, cevap anahtarında hata bulunması durumunda ve bu durum Merkez Sınav Kurulu tarafından tespit edilirse, ilgili soru iptal edilmeyecek, doğru seçeneğin dikkate alınması koşuluyla değerlendirmeye dahil edilecektir.