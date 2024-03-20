ANTALYA SEÇİN ANKETİ! Antalya'da hangi aday önde? Hakan Tütüncü mü? Muhittin Böcek mi? 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak MAK Araştırma, sonucu en çok merak edilen illerden biri olan Antalya'da vatandaşlara "Bu pazar bir yerel seçim olsa oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.

ANTALYA SEÇİM ANKETİNDE HANGİ ADAY ÖNDE?

1910 kişiyle yüz yüze yapılan ankete göre; AK Parti adayı Hakan Tütüncü yüzde 41'lik kesimin desteğini alırken, CHP'nin adayı Muhittin Böcek'ten yana tercihini kullananların oranı ise yüzde yüzde 34'te kaldı.

HAKAN TÜTÜNCÜ MÜ? MUHİTTİN BÖCEK Mİ?