Üye Girişi
Haberler

Antalya Muratpaşa'da cinsel ilişkiye girenler kim? Cam Piramit'te kim ilişkiye girdi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki Muratpaşa ilçesinden genç bir çift, parkta uygunsuz hareketlerde bulunurken görüldü. Videodaki çiftin davranışları, cep telefonu kameralarına yansırken bölge sakinleri tepki gösterdi. Antalya Muratpaşa'da cinsel ilişkiye girenler kim? Cam Piramit'te kim ilişkiye girdi?

Antalya'da bir çift, güpe gündüz uygunsuz hareketlerde bulunurken kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşların tepkisini çeken çift, kimseye aldırış etmeden uygunsuz davranışlara devam etti. Cam Piramit'te kim ilişkiye girdi? Antalya Muratpaşa'da cinsel ilişkiye girenler kim?

ANTALYA MURATPAŞA'DA CİNSEL İLİŞKİYE GİRENLER KİM?

Antalya'nın ünlü Cam Piramit etkinlik alanında çekilen görüntüler, eleştirilerin hedefi oldu. Bu görüntüler, kısa bir süre önce yine Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çifti hatırlattı. Vatandaşların eleştirilerine maruz kalan çiftin videosu infial yaratmıştı.

Antalya Muratpaşa'da cinsel ilişkiye girenlere ilişkin henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Cep Telefonu Soğuk Haber Muratpaşa Antalya Antalya Toplum Hukuk Yaşam

Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?

Cinayetteki sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?

 Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü

Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti

Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16-17 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Antalya Muratpaşa'da cinsel ilişkiye girenler kim? Cam Piramit'te kim ilişkiye girdi? Beril neden yok, MasterChef Beril gitti mi? 16-17 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Konya'da 2 yaşındaki bebeği kim öldürdü? Yusuf Ç. Bebeğin katili kim, yakalandı mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Şehitkamil, Oğuzeli 16-17 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 16-17 Eylül Aliağa, Güzelbahçe, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 16 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Eylül Ümraniye, Bağcılar, Küçükçekmece, Şişli su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 16-17 Eylül İnegöl, Gemlik, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title