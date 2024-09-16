Antalya Muratpaşa'da cinsel ilişkiye girenler kim? Cam Piramit'te kim ilişkiye girdi?

Antalya'da bir çift, güpe gündüz uygunsuz hareketlerde bulunurken kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşların tepkisini çeken çift, kimseye aldırış etmeden uygunsuz davranışlara devam etti. Cam Piramit'te kim ilişkiye girdi? Antalya Muratpaşa'da cinsel ilişkiye girenler kim?

ANTALYA MURATPAŞA'DA CİNSEL İLİŞKİYE GİRENLER KİM?

Antalya'nın ünlü Cam Piramit etkinlik alanında çekilen görüntüler, eleştirilerin hedefi oldu. Bu görüntüler, kısa bir süre önce yine Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çifti hatırlattı. Vatandaşların eleştirilerine maruz kalan çiftin videosu infial yaratmıştı.

Antalya Muratpaşa'da cinsel ilişkiye girenlere ilişkin henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı.