Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın

Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat

 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere

Türkiye sınırında kritik gelişme! Muhaliflerin ikinci büyük kenti geçirmesi an meselesi

 Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum

Günde 180 kişiyle birlikte olmaya zorlamışlar
Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Antalya elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Antalya elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AEDAŞ Antalya Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi listesi! 29 Kasım günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. 29 Kasım günü Antalya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak merak ediliyor. Peki, Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? İşte Antalya elektrik kesintileri!

Antalya elektrik kesintisi AEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Antalya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (AEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Kasım günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Antalya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? Antalya güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Antalya elektrik kesintileri için AEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Antalya elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Savaşın ateşi Devler Ligi'ne sıçradı
img

İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
img

Değirmenin suyunun nereden geldiği belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Antalya elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 29-30 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 29-30 Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Ankara elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 29-30 Kasım İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Slavia Prag Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Slavia Prag Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Giovanni van Bronckhorst kovuldu mu, istifa etti mi? 29 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 29 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.