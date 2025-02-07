Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınalarına ilişkin 4. raporunu kamuoyu ile paylaştı. Antalya'da tsunami olacak mı?

ANTALYA'DA TSUNAMİ OLACAK MI?

Rasathaneden yapılan açıklamaya göre, son bir haftalık süre içerisinde bölgede bin 513'e yakın deprem oldu. Sarsıntılar arasında en büyüğünün 5.3 büyüklüğünde olduğuna işaret edilirken, 4'ün üzerinde 108 adet deprem kaydedildiğine vurgu yapıldı.

"TSUNAMİYE KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Değerlendirmede, "Bölgede gözlemlenen sismik hareketlilik ve magma dinamikleri, geçmişte yaşanan büyük patlamalar ve depremlerle doğrudan ilişkilidir. Santorini-Amorgos fay hattı, büyük yıkıcı depremlere neden olabilecek potansiyele sahiptir. Bölgede meydana gelebilecek deprem, heyelan vb. kaynaklarla tetiklenebilecek tsunamiye karşı gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır" denildi.

TSUNAMİ RİSKİ OLAN BÖLGE BELLİ OLDU

Ayrıca, Antalya Körfezi'nde ve Kaş yarımadasında 1 ila 3 metre arasında tsunami tehlikesinin mümkün olduğuna dikkat çekildi. Raporda, şu ifadelere yer verildi:"Orta ve Doğu Akdeniz ile Ege Denizi'nde Helen yayı, çevresi ve ona dik olan Güney Akdeniz ve Kuzey Afrika sahillerinde tsunami tehlikesinin yüksek (Hw > 3 m) olduğu, Güney Ege, Trablusgarp, Doğu Sicilya ve Güney İtalya, Batı Yunanistan, Kıbrıs'ın batı ve güney kıyıları, Türkiye'de Kaş yarımadası ve Antalya körfezi ile Mısır arasındaki bölgede dikkate değer (1m < Hw < 3 m) seviyede tsunami tehlikesinin mümkün olduğu anlaşılmıştır."