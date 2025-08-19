Antalya'da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba

Antalya'da tatil yapan bir Rus turistin, kaldığı otelin barmenine yaptığı iş teklifi şaşkınlık yarattı. Barmenin sunduğu hizmetten oldukça memnun kalan Rus turist, barmene Moskova'daki otelinde genel müdürlük pozisyonu teklif etti.

RUS TURİSTTEN BARMENE 4 BİN AVRO MAAŞLI İŞ TEKLİFİ

Rus turistin, bu teklif için ayda 4 bin avro maaş vereceğini söylemesi dikkat çekti. Rus turistin bu cazip teklifi üzerine barmenin ne karar vereceği merak konusu olurken, barmenin çevresi ve meslektaşları da bu durumu şaşkınlıkla karşıladı.