Antalya'da nar suyuna 1200 TL alan esnaf! Olay ne, ne oldu?

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı. Dolandırıldığını anlayıp polisi arayan turistler ödediği fazla parayı geri alırken, ekipler turistleri kandırmaya çalışan işletmeciye de uyarıda bulundu. Peki, Olay ne, ne oldu? Detaylar haberimizde...

OLAY NE?

Dondurma ve nar suyu satan bir işletmeci tezgahından ürün almaya gelen turistleri dolandırmaya kalktı. 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL alan şahıs hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA POLİSİ ARADILAR

Dolandırıldıklarını anlayan turistler derhal polise başvurdu. Zabıta ve polisin olay yerine gelmesiyle yaptığı ahlaksızlık ifşa olan işletmeci fazladan aldığı paraları turistlere geri iade ederken, ekiplerin sert uyarısıyla karşılaştı.