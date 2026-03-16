Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
Antalya'nın Kepez ilçesinde kaymakamlık binasından yükselen silah sesleri büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar hızla binadan uzaklaştırılırken, bölge güvenlik çemberine alındı; çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Hükümet Konağı'nda silahlı bir kişinin rastgele ateş açması paniğe neden oldu.
SİLAH SESLERİ DUYULDU, VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Edinilen bilgilere göre Kepez Hükümet Konağı'nda yer alan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, yanında bulunan silahla ateş açtı. Silah seslerinin duyulmasının ardından bina hızla tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ŞÜPHELİ KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEDİ
Şüphelinin daha sonra kendisini binadaki bir odaya kilitlediği öğrenildi. Bölgeye yönlendirilen özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, içeride bulunan şüpheliyi ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.