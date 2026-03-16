Haberler

Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde kaymakamlık binasından yükselen silah sesleri büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar hızla binadan uzaklaştırılırken, bölge güvenlik çemberine alındı; çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Hükümet Konağı'nda silahlı bir kişinin rastgele ateş açması paniğe neden oldu.

SİLAH SESLERİ DUYULDU, VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre Kepez Hükümet Konağı'nda yer alan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, yanında bulunan silahla ateş açtı. Silah seslerinin duyulmasının ardından bina hızla tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİ KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Şüphelinin daha sonra kendisini binadaki bir odaya kilitlediği öğrenildi. Bölgeye yönlendirilen özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, içeride bulunan şüpheliyi ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Düşünür:

Hrtlarn ıstıla ettıgı yer

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
ademsakarr:

Bir gün olay olmasın da şaşıralım

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Mescidi Aksa:

Ohhh güzel haber sevindim polisler kaymakamı bırakıp kaçmış korkudan can tatlı tabi Öbür tarafta azap var

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Mescidi Aksa:

Polis kaymakamı vurmuş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

