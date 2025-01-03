ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, depremin büyüklüğü kaç?

Antalya'daki deprem, özellikle sahil şeridindeki ilçelerde hissedildi. "Deprem nerede oldu?" ve "Depremin büyüklüğü kaç?" gibi sorulara cevap arayan vatandaşlar, resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Depremin, çevre illerde de hissedildiği bildirildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Antalya'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü. "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt veren yetkililer, sarsıntının merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğunu açıkladı. Peki, bu deprem herhangi bir hasara yol açtı mı?

DEPREM Mİ OLDU?

Antalya'nın Alanya ilçesinde bugün 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedilirken vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.