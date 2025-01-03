Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
İstanbul'da gizemli koku! Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
Suriye'ye giden Almanya ve Fransa bakanları Ahmed el Şara'nın elini sıkmadı
Fransız ve Alman bakan Ahmed el Şara'nın elini sıkmadı
Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
Savcıyı tehdit etmişti! Görüntülerle ilgili söyledikleri pes dedirtti

ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, depremin büyüklüğü kaç?

ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, depremin büyüklüğü kaç?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem, vatandaşlarda paniğe yol açtı. "Deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk bilgilere göre depremin büyüklüğü ve merkeziyle ilgili detaylar netleşti.

Antalya'daki deprem, özellikle sahil şeridindeki ilçelerde hissedildi. "Deprem nerede oldu?" ve "Depremin büyüklüğü kaç?" gibi sorulara cevap arayan vatandaşlar, resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Depremin, çevre illerde de hissedildiği bildirildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Antalya'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü. "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt veren yetkililer, sarsıntının merkez üssünün Akdeniz açıkları olduğunu açıkladı. Peki, bu deprem herhangi bir hasara yol açtı mı?

DEPREM Mİ OLDU?

Antalya'nın Alanya ilçesinde bugün 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerde de hissedilirken vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, depremin büyüklüğü kaç?

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
img

Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
img

Vatandaşlar akın etti! Asırlık Osmanlı geleneği bu yıl da devam etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı
Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Israrlara dayanamayıp cama çıktı! Necla Nazır taziyeleri kabul etti
Kandıralı Ferdi tutuklandı
Kandıralı Ferdi tutuklandı

Son Dakika Haberleri

2025 bekçi maaşı ne kadar, kaç TL? Bekçi maaşı kaç TL oldu? Leroy Sane Galatasaray'a mı gelecek? Leroy Sane mevkisi ne, kaç yaşında? Alanyaspor Konyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Konyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ragıb Narin kimdir? Ragıb Narin evli mi? Rizespor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 3 Ocak Cuma MasterChef yeni bölüm ne zaman? 4 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 4 Ocak Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Yalı Çapkını neden yok, günü mü değişti? 2025 Yalı Çapkını bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti neden yok, günü mü değişti? 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.