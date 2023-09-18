Antalya'da Belçika uyruklu turistler tarihi eser kaçakçılığından yakalandı

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Belçika uyruklu iki turistin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla havalimanında yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. Turistlerin beraberinde bulunan üç mermer parçası Antalya Müzesi'ne getirildi ve incelemeye alındı. İnceleme sonucunda parçaların yasaklı nitelikte olduğu tespit edildi.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Belçika uyruklu iki turistin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla havalimanında yakalanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Müdürlüğün yazılı açıklamasında, 16 Eylül Cumartesi akşamı havalimanı ekipleri tarafından gerçekleştirilen güvenlik taraması sırasında, söz konusu turistlerin beraberindeki eşyalar arasında tespit edilen üç mermer parçanın, emniyet görevlilerince Antalya Müzesi'ne getirildiği ve Müze Nöbetçi Amiri tarafından incelemeye alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Yapılan inceleme sonucunda, üzerinde 2 adet stilize rozet bulunan parçanın mimari süsleme parçası, iki adet mermerin ise zemin kaplama parçası olduğu tespit edilmiş; söz konusu parçaların, nitelikleri itibarıyla 2863 sayılı yasa kapsamına girmesi dolayısıyla yurt dışına çıkarılmalarının yasak olduğuna dair ön rapor tanzim edilmiştir. İlk soruşturmanın ardından ilgili şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.???????