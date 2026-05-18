Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis Soruşturması Hakkında Bilgilendirme

Antalya'da yasadışı bahis operasyonuna yönelik yapılan operasyonda 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Toplamda 10 ayrı illegal bahis yapılanması tespit edildi ve 183 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2025/31784 sayılı soruşturma kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 7258 Sayılı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçunu işleyen şahıslara yönelik olarak 08.04.2025 tarihinde CMK-135 tedbiri kapsamında projeli çalışma yürütülmüştür.

Bu kapsamda toplam 71 şahıs ve 84 GSM hattı hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirleri uygulanmıştır. Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, Antalya ilinde faaliyet gösteren 7 adet yasadışı bahis ofisi ve 3 adet yasadışı bahis “home ofis” olmak üzere toplam 10 ayrı illegal bahis yapılanması tespit edilmiştir.

Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan detaylı incelemelerde ise, hesap hareketlerinin toplam hacminin 11.326.665.774,88 TL olduğu belirlenmiştir. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; 3 şüpheli şahsın yurtdışında bulunduğu, 16 şüpheli şahsın cezaevinde olduğu, diğer şüphelilerin ise başta Antalya olmak üzere Ankara, Batman, İstanbul, Konya, Hatay, Adana, Diyarbakır, Aksaray, Bingöl, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Kocaeli ve Şanlıurfa illerinde bulundukları tespit edilmiştir.

Dosya kapsamında tespiti yapılan toplam 183 şüpheli şahsa yönelik olarak 18.05.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve arama işlemlerinin icrası amacıyla yürütülen planlama çerçevesinde; 136 ekip ve 3 Özel Hareket timi görevlendirilmiş, il dışında bulunan 38 şüpheliden 18’inin Antalya’ya getirilmesi, diğer 20 şüphelinin ise SEGBİS aracılığıyla adli işlem başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir.

Ekim Devrim Manduz
