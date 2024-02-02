Antalya Aksu Belediye başkanı kimdir? Aksu Belediye başkanı Halil Şahin hangi partiden seçildi? Aksu Seçim Sonuçları 2019!

Antalya Aksu Belediye başkanı kimdir? Sorusu, gündeme gelen yeni olaylar sebebiyle merak edilmekte ve bu kapsamda birçok kişi Halil Şahin hangi partiden seçildi? Ve Aksu Seçim Sonuçları 2019 araştırmalarını da gerçekleştirmektedir. Geçmişe dönük seçim sonuçları, yerel seçimlerin yaklaşması ile gündeme geliyor. Peki, Antalya Aksu Belediye başkanı kimdir? Aksu Belediye başkanı Halil Şahin hangi partiden seçildi?

ANTALYA AKSU BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Antalya Aksu Belediye başkanı AK Parti'den Halil Şahin'dir. Antalya Aksu Belediye başkanı Antalya Aksu ilçesi seçim sonuçları 2019 verilerine göre AK Parti'den Halil Şahin seçilmiştir.

AKSU BELEDİYE BAŞKANI HALİL ŞAHİN HANGİ PARTİDEN SEÇİLDİ?

Aksu İlçesi'nde gerçekleştirilen aday yarışının sonuçlarına göre, AK Parti'den Halil Şahin 15,467 oy ile %36,72'lik bir oran elde ederek birinci sırayı almıştır. İyi Parti'den Durmuş Ali Arslan ise 12,473 oy ile %29,61'lik oranla ikinci sırayı elde etmiştir. DSP'den İsa Yıldırım 11,506 oy ile %27,32'lik bir oranla üçüncü sırada yer alırken, HDP'den Abdullah Keser 1,334 oy ve %3,17 oranında destek alarak dördüncü sırayı elde etmiştir.

Aksu Belediye başkanı Halil Şahin

HALİL ŞAHİN KİMDİR?

Halil Şahin, 4 Mart 1962 tarihinde Aksu'ya bağlı Güloluk Köyü'nde dünyaya geldi. İlköğrenimini doğduğu köyde tamamladıktan sonra ortaokulu Antalya Faruk Tugayoğlu Ortaokulu'nda bitirdi. Lise eğitimini Antalya Lisesi'nde tamamlayan Şahin, 1982 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 1985 yılında Aksu'da Yörükoğlu Eczanesi'ni açarak eczacılık alanında faaliyet göstermeye başladı. Aynı zamanda tarım sektöründe örtü altı kesme çiçek ve muz üretimiyle ilgilenmiştir.

Halil Şahin, 2001 yılında AK Parti'nin kuruluş aşamasında Aksu'da aktif görev alarak siyasi hayatına adım atmıştır. Aksu'nun ilçe olmasının ardından iki dönem ilçe başkanlığı görevini üstlenmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Halil Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Antalya Aksu Belediye Başkan adayı olarak görev almıştır.