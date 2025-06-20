Bu hastalığın zorluklarından biri, kişinin hayati risk taşıyan seviyede kilo kaybı yaşamasına rağmen yemek yemeye karşı aşırı direnç göstermesidir. Anoreksiya hastaları nasıl iyileşir? Bu sorunun cevabı, çok yönlü bir tedavi süreci ve uzman desteğinde gizlidir. Peki, Anoreksiya hastaları tedavi sürecinde neden yemek yiyemiyor? Anoreksiya hastaları nasıl iyileşir? İşte detaylar...

ANOREKSİYA HASTALARI TEDAVİ SÜRECİNDE NEDEN YEMEK YİYEMİYOR?

Anoreksiya hastaları genellikle çok zayıf olmalarına rağmen kendilerini hâlâ kilolu hisseder. Bu nedenle, tedavi sürecinde dahi yemek yemeyi bir tehdit gibi algılarlar.

KONTROL KAYGISI

Yemek yememek, hastalar için kontrolü ellerinde tutmanın bir yoludur. Yemek yediklerinde suçluluk hissederler ve anksiyeteleri artar. Bu nedenle, yemek yeme fikri bile stres oluşturur ve tedavi sürecini sekteye uğratabilir.

FİZİKSEL RAHATSIZLIKLAR

Tedavi sürecinde yemek yemeye başlamak bazı hastalar için fiziksel olarak rahatsız edici olabilir. Mide bulantısı, şişkinlik, hazımsızlık gibi belirtiler hastanın yemekten uzak durmasına neden olabilir.

ANOREKSİYA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Psikiyatrist, psikolog, diyetisyen ve iç hastalıkları uzmanı eşliğinde kapsamlı bir tedavi gerekir. Kişinin yemek, kilo ve beden algısı konusundaki düşünce kalıpları yeniden yapılandırılır. Yavaş ve kontrollü kilo alımını hedefleyen kişiye özel beslenme programı uygulanır. Özellikle genç hastalarda aile desteği tedavinin temel unsurudur. Elektrolit dengesi, kalp sağlığı gibi hayati fonksiyonlar düzenli olarak izlenir.

ANOREKSİYA HASTALARI İYİLEŞEBİLİR Mİ?

Anoreksiya hastaları iyileşebilir. Ancak bu süreç, sadece yemek yemeyi öğretmekle değil, kişinin düşünce yapısını değiştirmekle mümkündür. "Yemek yemem gerekiyor" düşüncesi yerine, "kendime iyi bakmak istiyorum" bilincinin kazandırılması gerekir.