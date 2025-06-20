Anoreksiya hastaları tedavi sürecinde neden yemek yiyemiyor? Anoreksiya hastaları nasıl iyileşir?

Anoreksiya hastaları tedavi sürecinde neden yemek yiyemiyor? Anoreksiya hastaları nasıl iyileşir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeme bozuklukları arasında en ciddi ve yaşamı tehdit edici hastalıklardan biri olan anoreksiya nervoza, hem fiziksel hem de psikolojik yönleriyle karmaşık bir tedavi süreci gerektiriyor.

Bu hastalığın zorluklarından biri, kişinin hayati risk taşıyan seviyede kilo kaybı yaşamasına rağmen yemek yemeye karşı aşırı direnç göstermesidir. Anoreksiya hastaları nasıl iyileşir? Bu sorunun cevabı, çok yönlü bir tedavi süreci ve uzman desteğinde gizlidir. Peki, Anoreksiya hastaları tedavi sürecinde neden yemek yiyemiyor? Anoreksiya hastaları nasıl iyileşir? İşte detaylar...

ANOREKSİYA HASTALARI TEDAVİ SÜRECİNDE NEDEN YEMEK YİYEMİYOR?

Anoreksiya hastaları genellikle çok zayıf olmalarına rağmen kendilerini hâlâ kilolu hisseder. Bu nedenle, tedavi sürecinde dahi yemek yemeyi bir tehdit gibi algılarlar.

KONTROL KAYGISI

Yemek yememek, hastalar için kontrolü ellerinde tutmanın bir yoludur. Yemek yediklerinde suçluluk hissederler ve anksiyeteleri artar. Bu nedenle, yemek yeme fikri bile stres oluşturur ve tedavi sürecini sekteye uğratabilir.

FİZİKSEL RAHATSIZLIKLAR

Tedavi sürecinde yemek yemeye başlamak bazı hastalar için fiziksel olarak rahatsız edici olabilir. Mide bulantısı, şişkinlik, hazımsızlık gibi belirtiler hastanın yemekten uzak durmasına neden olabilir.

Anoreksiya hastaları tedavi sürecinde neden yemek yiyemiyor? Anoreksiya hastaları nasıl iyileşir?

ANOREKSİYA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Psikiyatrist, psikolog, diyetisyen ve iç hastalıkları uzmanı eşliğinde kapsamlı bir tedavi gerekir. Kişinin yemek, kilo ve beden algısı konusundaki düşünce kalıpları yeniden yapılandırılır. Yavaş ve kontrollü kilo alımını hedefleyen kişiye özel beslenme programı uygulanır. Özellikle genç hastalarda aile desteği tedavinin temel unsurudur. Elektrolit dengesi, kalp sağlığı gibi hayati fonksiyonlar düzenli olarak izlenir.

ANOREKSİYA HASTALARI İYİLEŞEBİLİR Mİ?

Anoreksiya hastaları iyileşebilir. Ancak bu süreç, sadece yemek yemeyi öğretmekle değil, kişinin düşünce yapısını değiştirmekle mümkündür. "Yemek yemem gerekiyor" düşüncesi yerine, "kendime iyi bakmak istiyorum" bilincinin kazandırılması gerekir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır

Kremlin'den tarihi rest: İsrail bunu yaparsa Pandora'nın kutusu açılır
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Suikast son anda engellendi
Oktay Kaynarca yaşadığı pişmanlığı yıllar sonra açıkladı

Oktay Kaynarca yaşadığı en büyük pişmanlığı yıllar sonra açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan İsrail televizyonuna tahliye uyarısı: Vuracağız, boşaltın

İran açık adres verip uyardı: Vuracağız, boşaltın
ABD ile İran arasındaki görüşmeler ortaya çıktı! İran o teklifi reddetmiş

ABD ve İran doğrudan görüşmüş! Savaşın bitmesi için şartları çok net
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı

Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Fenerbahçe'den Lucas Vazquez açıklaması

Fenerbahçe'den Vazquez için açıklama geldi
Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

Belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklar çöplerle doldu
AB üyesi 9 ülkeden 'Yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticarete son son verilmesi' çağrısı

9 Avrupa ülkesi İsrail'e karşı bayrak açtı! Netanyahu'ya büyük darbe
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.