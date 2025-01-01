Annem Ankara neden yok? 7. bölüm Annem Ankara bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün (Hasan) başrollerini paylaştığı yapım, 1990'lı yılların Ankara'sında geçiyor. Kimseye evlat olamamış bir baba ile 3 erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan bir annenin hikayesini anlatan Annem Ankara, "Benim Annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!" mottosuyla dikkat çekiyor. Annem Ankara neden yok? 7. bölümAnnem Ankara bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞIAnnem Ankarayeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zuhal, Hasan'ın hastanede can çekiştiğini öğreniyor!

Ofisinde darp edilen ve akşam saatlerinde gölün kenarında bulunan Hasan'ın durumu kritiktir. Zuhal ve çocuklar ise bu haberi eve gelen polis memurlarından öğrenir...

ANNEM ANKARA NEDEN YOK?

Annem Ankara yeni bölümü bu hafta yılbaşı program akışı nedeniyle yayınlanmıyor. Önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

ANNEM ANKARA OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça ve Yasin Pehlivan yer alıyor.

ANNEM ANKARA KONUSU NE?

Bergüzar Korel, duyguların evrensel olduğuna dikkat çekerek "Türk dizilerinin dünyada bu kadar çok sevilmesinin sebebi evrensel olması. Çünkü duyguların dili yok. Annem Ankara'nın da konusu bu noktada çok evrensel. Umutla hayata tutunan ve hiçbir şekilde bırakmayan, vazgeçmeyen bir kadın hikayesi." dedi.

Mehmet Günsür da "Anlattığımız hikâye o kadar evrensel ki; ne kadar çok insanın kalbine dokunabilirsek o kadar heyecan verici olacak bizim için. Ne kadar fazla ülkeye dokunursak içimizi okşayacak bir his bu." ifadelerini kullandı.

1990'lı yılların Ankara'sında kimseye evlat olamamış bir adam ile çocuklarına hakkınca bakabilmek için erken yaşta emekli olan karısının hikayesi Kanal D ekranlarına geliyor. "Benim annem Ankara'ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!" mottosuyla dikkat çeken dizide Bergüzar Korel, bir evin içinde yalnız ama tüm zorluklara göğüs geren bir kadını canlandırıyor.

Yakın dönem Ankara'sını çarpıcı bir biçimde anlatan Annem Ankara'da Mehmet Günsür de "Hasan" karakteriyle Zuhal'in hayatında hiç bağışlanmayacak günahlar işleyen bir koca rolünde. Zuhal'in çocuklarını tüm kötülüklerden korumak ve onlara mutlu bir hayat sunmak için tek başına verdiği hüzünlü mücadele, yürekleri burkacak.

ANNEM ANKARA YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Tek başına bir annenin 1990'lı yılların Ankara'sında verdiği yaşam mücadelesini anlatan "Annem Ankara", Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından biri olacak. Gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenen dizi, üç çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Zuhal'in hüzünlü hikayesini izleyicilerin karşısına çıkartacak.