Bolu Kartalkaya'daki yangın felaketi nedeniyle Annem Ankara dizisinin bu akşam 8. yeni bölümünün ekrana gelmeyeceği açıklandı. İzleyiciler, dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda bilgi edinmek istiyor. Annem Ankara bugün yok mu?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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ANNEM ANKARA YOK MU, NEDEN YOK?

Annem Ankara 8. yeni bölüm Kanal D yayın akışında yer almıyor. Bolu, Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını sonrasında 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği acı olay nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edilmişti. Salı akşamı ekrana gelmesi beklenen dizi ve programlar yerine dizilerin tekrar bölümleri yayınlanmıştı. Annem Ankara dizisi bu akşam tekrar bölümü ile aynı saatinde ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI (22 OCAK 2025)

Kanal D'nin bugünkü yayın akışında Annem Ankara 8. bölümü şu şekilde yer alıyor:

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara (Yeni Bölüm)

00:15 Arka Sokaklar (Tekrar)

02:30 Zalim İstanbul (Tekrar)

04:30 Kuzey Güney (Tekrar)