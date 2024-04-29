Anneler Günü, annelerimizin sevgi dolu kucaklarını ve fedakarlıklarını kutladığımız özel bir gündür. Bu günde annenize gönderebileceğiniz anlamlı, kısa ve duygusal sözleri sizler için derledik. Anneler gününe özel sözler neler? Anneler günü için anlamlı, kısa mesajlar!

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü her yılın Mayıs ayının ikinci hafta Pazar günü kutlanıyor. Bu yıl Anneler Günün 12 Mayıs Pazar 2024 tarihinde kutlanacaktır.

ANNELER GÜNÜNE ÖZEL ANLAMLI MESAJLAR