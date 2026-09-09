Neymar'ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor

Brezilyalı futbolcu Neymar, ziyaret ettiği bir saatçide birbirinden farklı modelleri inceledi. Bu sırada yıldız futbolcuya “3 Maymun” temalı özel bir saat tanıtıldı.

“3 MAYMUN” TEMALI SAATİ SATIN ALDI

Kendisine gösterilen saati yakından inceleyen Neymar, modeli beğenerek satın almaya karar verdi. Neymar'ın saat tercihi kadar satın alma anındaki rahat tavırları da dikkat çekti.

“PARA VAR HUZUR VAR”

Neymar'ın kendisine tanıtılan özel tasarım saati satın aldığı görüntüleri izleyenler, yıldız futbolcunun rahatlığı karşısında “Para var huzur var” yorumunu yapmadan edemedi.