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Neymar'ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor

Neymar'ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor Haber Videosunu İzle
Neymar'ın satın aldığı saati görenler aynı yorumu yapıyor
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Brezilyalı yıldız Neymar, ziyaret ettiği bir saatçide kendisine tanıtılan “3 Maymun” temalı saati beğenerek satın aldı. Özel tasarım saati inceleyen Neymar'ın hiç tereddüt etmeden satın almaya karar verdiği anları izleyenler ise “Para var huzur var” demeden edemedi.

Brezilyalı futbolcu Neymar, ziyaret ettiği bir saatçide birbirinden farklı modelleri inceledi. Bu sırada yıldız futbolcuya “3 Maymun” temalı özel bir saat tanıtıldı.

“3 MAYMUN” TEMALI SAATİ SATIN ALDI

Kendisine gösterilen saati yakından inceleyen Neymar, modeli beğenerek satın almaya karar verdi. Neymar'ın saat tercihi kadar satın alma anındaki rahat tavırları da dikkat çekti.

“PARA VAR HUZUR VAR”

Neymar'ın kendisine tanıtılan özel tasarım saati satın aldığı görüntüleri izleyenler, yıldız futbolcunun rahatlığı karşısında “Para var huzur var” yorumunu yapmadan edemedi.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Kesap:

"Para var, huzur var" tabiri yanlış... Parayı helal kazanıp, Allah yolunda harcarsan bu dünyada, hep ahirette huzur bulursun... Haa, şimdiki kazanımlara da ne kadar helal kazanmak şöyle dursun, tozu da sana bulaşıyor... Faizin olduğu memlekette sen helal kazanç nasıl? Kazanırsın... O yüzden öteki dünyada rabbim inşallah bizi affeder de, cennetine koyar... Yoksa, halimiz vahim...

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