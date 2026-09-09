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Arnavutköy’de çayırlık alanı yakıp kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı

Arnavutköy’de çayırlık alanı yakıp kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı
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Arnavutköy’de hurdacının yatağını almamasına sinirlendiğini söyleyen bir şahıs, iddiaya göre yatağı ateşe verdi. Alevlerin çayırlık alana sıçramasıyla yangın çıkarken, şüpheli bölgeden kaçtı. Yangını çıkardığı öne sürülen şahsın fotoğrafını çeken vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polisleri, şüpheli Adem K.'yi kısa sürede yakaladı.

Arnavutköy'de hurdacının yatağını almamasına sinirlendiğini söyleyen bir şahıs, iddiaya göre yatağı ateşe verdi. Alevlerin çayırlık alana sıçramasıyla yangın çıkarken, şüpheli bölgeden kaçtı. Yangını çıkardığı öne sürülen şahsın fotoğrafını çeken vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polisleri, şüpheli Adem K.'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin polise verdiği ilk beyanında, "Hurdacı yatağı almadı, ben de sinirlenip yatağı yaktım. Daha sonra otluk alana sıçradı, ateş büyüyünce kaçtım" dediği öğrenildi.

YATAĞI ATEŞE VERDİ, ÇAYIRLIK TUTUŞTU

Olay, Arnavutköy Boğazköy Mahallesi Türksoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir yatak ateşe verildi. Yataktan yükselen alevler kısa sürede çevredeki otluk ve çayırlık alana sıçradı.

Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

VATANDAŞ FOTOĞRAFINI ÇEKTİ, YUNUS POLİSLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sırasında vatandaşlar, yangını beyaz tişörtlü ve siyah pantolonlu bir şahsın çıkardığını öne sürdü. Şüphelinin bölgeden ayrılmadan önce fotoğrafını da çeken vatandaşlar, görüntüyü polis ekiplerine verdi.

Eşkal ve fotoğraf üzerinden çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polisleri, Türksoy Caddesi üzerinde tarif edilen kişiye benzeyen bir şahsı fark ederek durdurdu. Yapılan kontrollerde şahsın 34 yaşındaki Adem K. olduğu belirlendi.

HURDACIYA SİNİRLENMİŞ

Yakalanan Adem K.'nin polis ekipleriyle yaptığı görüşmede olayı gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi. Şüphelinin ilk beyanında, "Hurdacı yatağı almadı, ben de sinirlenip yatağı yaktım. Daha sonra otluk alana sıçradı. Ateş büyüyünce ben de kaçtım" dediği belirtildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Adem K., "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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