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ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu önde? Ankara Yerel Seçim Sonuçları!

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2024 yılı Ankara yerel seçim sonuçlarına dair merak edilenler gündemde. Ankara halkı, Mansur Yavaş ve Turgut Altınok arasında bir seçim yapacak. Ankara Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı ve hangi parti önde olduğu merak ediliyor. Ankara AK Parti mi CHP mi önde olduğu merak ediliyor. Peki,Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu önde? Ankara Yerel Seçim Sonuçları! Ankara Seçim Sonuçları 2024!

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024

Türkiye 5 yıl sürecek yerel yöneticilerini belirlemek için bugün sandık başına gitti. Oy sayımı saat 17.00 itibarıyla başladı. Sonucu en çok merak edilen iller arasında başkent Ankara da yer alıyor. Açılan sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Ankara'da mevcut başkan Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu önde? Ankara Yerel Seçim Sonuçları!

MANSUR YAVAŞ MI TURGUT ALTINOK MU ÖNDE?

Sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen Ankara'da şuana kadar sandıkların yüzde kaçı açıldığı merak ediliyor. Gelen ilk sonuçlara göre Mansur Yavaş yüzde kaç oy aldığı ve Turgut Altınok yüzde kaç oy aldığı haberler.com seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Turgut Altınok Mansur Yavaş Ankara Gündem Politika Haberler

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