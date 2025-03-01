Ankara iftar vakti saat kaçta? 1 Mart Ankara'da akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ankara iftar saati kaçta? Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar oruç tutmaya başladı. Ankara için iftar saatini bekleyenler Ankara'da orucun saat kaçta açıldığını merak ediyor. İşte Ankara iftar saati haberimizde...

ANKARA İFTAR SAATİ

1 Mart 2025 Cumartesi günü Ankara için iftar saati 18.47'dir.

Akşam ezânının yanlışlıkla bir-iki dakika erken okunmasından dolayı orucunu açan kimsenin ne yapması gerekir?

Namaz, imsak ve iftar vakitlerinin tespitinde takvimlere göre hareket etmek asıldır. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan takvimlerde namaz vakti gösterilen yerlerin yükseklik ve mesafe farkından dolayı akşam namazı vaktinin girişinde temkin uygulanmaktadır. Söz konusu takvimlerin gösterdiği güneşin batma vaktinden yanlışlıkla iki-üç dakika önce akşam namazına başlanması veya iftar edilmesi hâlinde namaz ve oruç geçerli olur. Ancak daha erken iftar edilirse oruç bozulmuş olur ve kaza edilmesi gerekir.

Kaynak: Diyanet İşleri Yüksek Kurulu