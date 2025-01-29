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ANKARA HAVA DURUMU 30 Ocak Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU 30 Ocak Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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30 Ocak Perşembe günü Ankara'daki hava durumu nasıl olacak? Ankara için günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini merak ediliyor. İşte, Ankara'nın beklenen hava durumu ve 5 günlük tahminler!

Ankara hava durumu, özellikle soğuk havaların etkili olduğu bu aylarda yakından takip ediliyor. Bugün hava sıcaklıkları nasıl seyredecek ve yağış bekleniyor mu? Ankara'da plan yapacaklar için güncel tahminler önem taşıyor. Meteorolojiden gelen son bilgiler, Ankara'da bugünkü ve hafta boyunca beklenen hava durumu hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Peki, 29 Ocak Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da 30 Ocak Perşembe günü genel olarak parçalı bulutlu ve puslu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus oluşabilir. Gün içerisinde sıcaklık en yüksek 13°C civarına kadar çıkacak, bu da kış ayına göre nispeten ılık bir hava sunacak. Ancak, gecenin ilerleyen saatlerinde sıcaklık hissedilir derecede düşerek -4°C'ye kadar gerileyecek.

ANKARA HAVA DURUMU 30 Ocak Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

ANKARA HAVA DURUMU 30 Ocak Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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