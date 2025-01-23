ANKARA HAVA DURUMU 24 Ocak Cuma Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara 5 günlük hava durumu!

Ankara hava durumu, özellikle soğuk havaların etkili olduğu Ocak ayının ortasında yakından takip ediliyor. Bugün hava sıcaklıkları nasıl seyredecek ve yağış bekleniyor mu? Ankara'da plan yapacaklar için güncel tahminler önem taşıyor. Meteorolojiden gelen son bilgiler, Ankara'da bugünkü ve hafta boyunca beklenen hava durumu hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Peki, 24 Ocak Cuma Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Günün genelinde bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Zaman zaman bulutların arasından güneş kendini gösterecek. Bu nedenle, günün büyük bir kısmında parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif bir soğukluk hissedilirken, gün içinde sıcaklıkların biraz artması tahmin ediliyor.

Hissedilen sıcaklık, özellikle rüzgâr etkisiyle daha düşük olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacak olanların kalın giyinmesi önerilir. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşeceğinden dolayı don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: