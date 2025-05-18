ANKARA HAVA DURUMU | 18-19 Mayıs Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve hava durumu servislerinden alınan son bilgilere göre, Ankara hava durumu hafta boyunca değişkenlik gösterecek. Haftanın ilk günlerinde yağış görülmesi beklenirken, ilerleyen günlerde sıcaklıklar artacak. Peki bugün ve önümüzdeki günlerde Ankara hava durumu nasıl seyredecek? 18-19 Mayıs Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara hava durumu bugün sabah saatlerinde 6°C'ye kadar düşerken, gün içinde 26°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış etkili olabilir. Ankara hava durumu özellikle dışarı çıkacaklar için dikkat edilmesi gereken bir tablo çiziyor.

19 MAYIS ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara hava durumu güneşli olacak. Hava sıcaklığı 21°C civarında seyredecek. Rüzgarın batı yönünden saatte 11 km hızla esmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ankara hava durumu, hafta boyunca yükselen sıcaklıklarla birlikte bahar havasından yaz mevsimine geçiş sinyalleri veriyor. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor.